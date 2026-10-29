서울 중구 "핼러윈 명동 인파관리 총력"…'현장 종합상황실' 가동

▲ 명동 일대 순찰

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서울 중구는 핼러윈 기간 명동 일대 인파 집중에 따른 사고를 예방하기 위해 내일부터 다음 달 1일까지 '다중인파 특별 안전관리'를 한다고 밝혔습니다.이를 위해 명동 M플라자 5층에 '현장 종합상황실'을 설치해 안전 대응을 총괄합니다.명동 현장에는 중구청(54명), 경찰(698명), 소방(60명), 안전관리요원(100명) 등 연인원 912명을 투입해 주요 밀집 구간을 순찰할 계획입니다.18곳에 설치된 지능형 CCTV 38대로 실시간 모니터링하고, 주요 지점 10곳의 인파밀집도 알림 전광판을 통해 혼잡 정보와 우회 동선을 안내합니다.인파밀집도가 '주의(3∼4명/㎡)' 이상으로 높아지면 명동10길(명동역 8번 출구∼올리브영 방향)과 남대문로(눈스퀘어∼중앙우체국) 구간을 일방통행로로 지정하고, 선샤인빌딩 앞과 명동역 8번 출구 등의 차량 진입을 통제할 예정입니다.응급 상황에 대비해 을지로입구역부터 로얄호텔·명동성당·삼일대로 방향은 소방차 등 긴급차량 통행로로 확보하고, 로얄호텔과 하나금융사옥 앞에는 구급차를 대기시킬 예정입니다.김길성 서울 중구청장은 "명동 골목골목을 꼼꼼히 살피고 철저한 인파 관리에 총력을 다할 것"이라며 "방문객들도 현장 요원의 안내에 적극 협조해 주시길 당부드린다"고 말했습니다.(사진=서울 중구 제공, 연합뉴스)