"내 딸은 거짓말쟁이"…50억 쓴 '패륜 광고'에 역풍

▲ 비벡 라마스와미

'패륜 논란' 네거티브 광고로 논란이 촉발된 미국 오하이오 주지사 선거에서 광고를 제작한 공화당 후보가 역풍을 맞는 것으로 나타났습니다.미 온라인매체 악시오스가 현지시간 28일 입수한 자료에 따르면, 공화당이 최근 비공개로 진행한 중간선거 여론조사에서 비벡 라마스와미 공화당 주지사 후보는 에이미 액턴 민주당 후보에 8%포인트 차로 열세를 보였습니다.해당 광고가 유포되기 전인 지난 19일 라마스와미 후보가 액턴 후보에 2%포인트로 뒤져 오차범위 내 접전으로 나타났던 것에서 격차가 확대됐습니다.몇 달 전 제작된 이 광고는 액턴 후보와 오래전 의절한 모친 도나 아서가 출연해 엄마로서 이런 말 하기 쉽지 않지만 '내 딸은 거짓말쟁이'라고 저격한 내용입니다.그러나 액턴 후보가 어린 시절 계부에게 성폭력을 포함한 온갖 학대를 당했고, 이 때문에 12세 때 아서와 계부로부터 분리된 것으로 알려지자 어린 딸에 트라우마를 안긴 모친을 선거에 이용한다는 비판이 제기됐습니다.라마스와미 캠프에서도 비슷한 우려가 나왔지만, 후보 본인이 광고 제작을 밀어붙인 것으로 전해졌습니다.캠프는 주 전역에 이 광고를 방송하는 데 400만 달러를 투입하기로 했습니다.이번 공화당 내부 여론조사에서 응답자 800명 중 86%가 광고에 관한 내용을 알고 있다고 답했습니다.이 광고 때문에 액턴 후보에게 투표할 가능성이 더 커졌다는 응답률이 그렇지 않다는 응답률의 약 2배로 나타났습니다.조사 결과를 접한 공화당 관계자는 악시오스에 비벡의 광고는 오하이오의 공화당 후보 전체를 수세에 몰아넣었다며 그는 오하이오가 상원 다수당을 결정하는 주가 되지 않기를 바라야 할 것이라고 지적했습니다.이같은 언급대로 라마스와미 후보의 네거티브가 오하이오의 연방 상원의원 선거에 어떤 영향을 미칠지 주목됩니다.오하이오는 현재까지 추려진 상원 선거의 주요 경합지 중 한 곳입니다.민주당 셰러드 브라운 후보에 오차범위 내 열세로 나타나는 공화당 존 허스테드 상원의원은 나라면 그 광고를 내보내지 않았을 것이라고 말했습니다.공화당 내부 조사와 다른 방향의 여론조사도 있습니다.서퍽대학교의 여론조사에선 지난달 말 액턴 후보에 9%포인트 차로 뒤지던 라마스와미 후보의 열세가 이 광고 이후 4%포인트 차로 좁혀진 것으로 나타났습니다.도널드 트럼프 대통령은 액턴 후보를 겨냥한 이 광고를 "충분히 정당한 공격"이라며 "내가 그런 광고를 갖게 됐다면 정말 행운이었을 것"이라고 옹호해왔습니다.오하이오의 직전 상원의원인 JD 밴스 부통령도 광고에 부정적 입장을 보이는 공화당 인사들을 겨냥해 "징징거리지 말라"고 비판한 바 있습니다.트럼프 대통령은 오늘 지원 유세를 위해 오하이오 칠리코시를 방문합니다.반달리아와 영스타운에 이어 한 달새 3번째 오하이오행입니다.허스테드 의원과 라마스와미 후보가 트럼프 대통령과 동행할 예정입니다.(사진=게티이미지)