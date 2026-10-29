"내 딸은 거짓말쟁이"…50억 쓴 '패륜 광고'에 역풍

▲ 비벡 라마스와미
'패륜 논란' 네거티브 광고로 논란이 촉발된 미국 오하이오 주지사 선거에서 광고를 제작한 공화당 후보가 역풍을 맞는 것으로 나타났습니다.
미 온라인매체 악시오스가 현지시간 28일 입수한 자료에 따르면, 공화당이 최근 비공개로 진행한 중간선거 여론조사에서 비벡 라마스와미 공화당 주지사 후보는 에이미 액턴 민주당 후보에 8%포인트 차로 열세를 보였습니다.
해당 광고가 유포되기 전인 지난 19일 라마스와미 후보가 액턴 후보에 2%포인트로 뒤져 오차범위 내 접전으로 나타났던 것에서 격차가 확대됐습니다.
몇 달 전 제작된 이 광고는 액턴 후보와 오래전 의절한 모친 도나 아서가 출연해 엄마로서 이런 말 하기 쉽지 않지만 '내 딸은 거짓말쟁이'라고 저격한 내용입니다.
그러나 액턴 후보가 어린 시절 계부에게 성폭력을 포함한 온갖 학대를 당했고, 이 때문에 12세 때 아서와 계부로부터 분리된 것으로 알려지자 어린 딸에 트라우마를 안긴 모친을 선거에 이용한다는 비판이 제기됐습니다.
라마스와미 캠프에서도 비슷한 우려가 나왔지만, 후보 본인이 광고 제작을 밀어붙인 것으로 전해졌습니다.
캠프는 주 전역에 이 광고를 방송하는 데 400만 달러를 투입하기로 했습니다.
이번 공화당 내부 여론조사에서 응답자 800명 중 86%가 광고에 관한 내용을 알고 있다고 답했습니다.
이 광고 때문에 액턴 후보에게 투표할 가능성이 더 커졌다는 응답률이 그렇지 않다는 응답률의 약 2배로 나타났습니다.
조사 결과를 접한 공화당 관계자는 악시오스에 비벡의 광고는 오하이오의 공화당 후보 전체를 수세에 몰아넣었다며 그는 오하이오가 상원 다수당을 결정하는 주가 되지 않기를 바라야 할 것이라고 지적했습니다.
이같은 언급대로 라마스와미 후보의 네거티브가 오하이오의 연방 상원의원 선거에 어떤 영향을 미칠지 주목됩니다.
오하이오는 현재까지 추려진 상원 선거의 주요 경합지 중 한 곳입니다.
민주당 셰러드 브라운 후보에 오차범위 내 열세로 나타나는 공화당 존 허스테드 상원의원은 나라면 그 광고를 내보내지 않았을 것이라고 말했습니다.
공화당 내부 조사와 다른 방향의 여론조사도 있습니다.
서퍽대학교의 여론조사에선 지난달 말 액턴 후보에 9%포인트 차로 뒤지던 라마스와미 후보의 열세가 이 광고 이후 4%포인트 차로 좁혀진 것으로 나타났습니다.
도널드 트럼프 대통령은 액턴 후보를 겨냥한 이 광고를 "충분히 정당한 공격"이라며 "내가 그런 광고를 갖게 됐다면 정말 행운이었을 것"이라고 옹호해왔습니다.
오하이오의 직전 상원의원인 JD 밴스 부통령도 광고에 부정적 입장을 보이는 공화당 인사들을 겨냥해 "징징거리지 말라"고 비판한 바 있습니다.
트럼프 대통령은 오늘 지원 유세를 위해 오하이오 칠리코시를 방문합니다.
반달리아와 영스타운에 이어 한 달새 3번째 오하이오행입니다.
허스테드 의원과 라마스와미 후보가 트럼프 대통령과 동행할 예정입니다.
(사진=게티이미지)
댓글