김민석, 유시민 '이 대통령 비판'에 "평가나 답 불필요"

▲ 발언하는 김민석 대표

더불어민주당 김민석 대표가 유시민 작가가 정부·여당과 이재명 대통령을 향해 지속적으로 비판을 제기하는 데 대해 "'평가하거나 답할 필요가 없는 것 아닌가' 하는 생각을 개인적으로 하고 있다"고 말했습니다.김 대표는 오늘(29일) 민주당 유튜브 '민티 07'에 나와 "전당대회 때는 유 작가가 하는 말을 듣고 화가 났다"면서도 "김대중 대통령 시절 이후에도 그런 방식의 말을 많이 해서 '그런 말을 쭉 하기로 하셨겠거니' 하고 생각한다"며 이같이 밝혔습니다.유 작가는 전날 유튜브 '박시영TV'에 출연해 "윤석열 딱정벌레가 자기 집을 다 해체했는데, 지금 정부와 이 대통령도 똑같이 한다"며 다시금 이 대통령을 비판했습니다.이에 대해 김 대표는 "지금 당 내외가 어려운데, 이럴 때 가장 좋은 것은 가급적 분열의 언어에 분열의 언어로 답하지 않는 것"이라며 "분열적이지 않은 언어를 사용하거나 가급적 그런 문제를 키우지 않도록 절제하는 게 필요하다"고 강조했습니다.김 대표는 자신이 취임한 뒤 개편한 민주당 유튜브 채널을 유 작가가 진영 해체의 근거로 든 것도 반박했습니다.유 작가는 "이 대통령이 지지해 세운 당 대표인 김 대표가 방송을 개편하며 책임자를 소위 성남파인 김남준 의원한테 맡겼다"고 지적했습니다.김 대표는 "청와대 대변인을 거친 김 의원이 홍보위원장을 맡아 당의 공식 방송을 잘 출범시켰다"면서 "그 성격이나 내용이야 여러 얘기를 할 수 있지만, 정당이 비교적 이른 시기에 공식 방송을 안착시켰다는 평가에 큰 차이는 없다"고 했습니다.그러면서 "이런 부분까지도 정파적, 계파적 시각으로 볼 필요는 없다"고 덧붙였습니다.(사진=연합뉴스)