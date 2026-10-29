[자막뉴스] '소수 인종 우대는 위헌' 이후 하버드대 아시아계 확 늘어

미국 연방대법원이 대학 입학전형에서 소수인종을 우대하는 정책에 위헌 판결을 내린 지 3년 만에 하버드대의 아시아계 신입생 비율이 43% 높아졌습니다.



반면, 아프리카계 미국인의 신입생 비율은 2% 포인트 넘게 하락한 것으로 나타났습니다.



현지시간 27일을 하버드대가 공개한 입학자료에 따르면 올해 신입생 중에 아시아계 미국인 비율은 43%로 지난해 41%보다 2% 포인트 상승했습니다.



아시아계 신입생 비율은 최소 10년 만에 가장 높은 수준으로, 5년 전과 비교하면 2배에 달합니다.



반면에 아프리카계 미국인이나 자신을 흑인으로 분류한 신입생 비율은 지난해 11.5%에서 올해 9.3%로 2.2%포인트 하락했습니다.



흑인 신입생 비율은 3년 연속 감소세를 이어갔습니다.



이런 변화는 2023년 6월 연방대법원이 하버드대학 등 미 대학들의 소수인종 우대입학 정책에 위헌 판결을 내린 이후 나타났습니다.



미 대학들은 그동안 학생 구성의 다양성을 확보하기 위해 입학 심사에서 지원자의 인종을 고려하는 이른바 '어퍼머티스 액션(Affirmative Action) 정책을 시행해왔습니다.



그러나 이 과정에서 흑인과 히스패닉 등 일부 소수인종 지원자에게 유리한 평가가 이뤄지는 반면, 백인과 아시아계 지원자들이 상대적으로 불이익을 받는다는 주장이 제기됐습니다.



이번처럼 아시아계 신입생 비중이 높아지고 아프리카계와 흑인 비중은 낮아진 것은, 과거 소수인종 우대 입학 정책이 특정 인종의 입학 기회에 유리하거나 불리하게 작용했을 가능성을 보여준다고 해석할 수 있습니다.



다만 하버드대는 2024년 입학생부터 인종별로 비율을 산출하는 방식을 바꿔, 과거와 현재 수치를 단순 비교하는 데에는 한계가 있고 입학생 구성의 변화가 100% 대법원 판결에 따른 결과라고 단정할 수는 없다는 분석도 나옵니다.



(취재 : 조기호, 영상편집 : 김기현, 디자인 : 육도현, 제작 : 디지털뉴스부)