[단독] "담배 냄새 지적에 약 과다 복용"…피해자 남편, "막을 수 있었다" 분통

이미지 확대하기

이미지 확대하기

어제(29일) 지하철 3호선 원당역에서 동료 역무원이 휘두른 흉기에 다쳐 의식을 찾지 못하고 있는 여성이, 평소 이 가해 역무원과의 사이에서 업무 중 어려움을 겪어 업무지 변경 요구를 여러 차례 했던 것으로 파악됐습니다.피해자인 여성 역무원 A 씨의 남편은 SBS와의 통화에서, 그동안 아내가 피의자 B 씨와 마주치지 않도록 전출 등을 여러 차례 요구했지만 받아 들여지지 않았다고 주장했습니다.아내인 A 씨는 상부로부터 참으라는 말만 반복해서 들었다고도 했습니다.A 씨 남편에 따르면 B 씨는 이미 여러 역에서 업무로 인한 문제를 겪어 근무지를 자주 옮겨왔고 정신질환 등으로 약을 복용하고 있었던 것으로 전해졌습니다.어제 체포 직후 함구했던 B 씨는 밤사이 진술을 하기 시작한 걸로 알려졌습니다.B 씨는 경찰 조사에서 "A 씨가 범행 당일 나에게 담배 냄새가 난다고 지적해 스스로 방향제를 몸에 뿌렸다"며 "그 이후 화가 나서 평소 복용하던 약을 과다 복용했다"는 취지로 진술한 걸로 확인됐습니다.다만 B 씨는 이후 범행 순간은 기억나지 않는다는 입장인 걸로 전해졌습니다.경찰은 B 씨가 '누가 나를 공격하면 나를 지켜야 한다'는 생각을 갖고 평소에도 범행에 쓰인 흉기 2점을 소지하고 다닌 걸로 보고 있습니다.앞서 어제 낮 12시 반쯤 경기도 고양시 덕양구 원당역 역무실에서 남성 역무원 B 씨가 동료인 여성 역무원 A 씨에게 흉기를 휘둘렀다는 신고가 경찰에 접수됐습니다.출동한 경찰에 의해 B 씨는 현장에서 살인미수 혐의로 현행범으로 체포됐고, A 씨는 중상을 입고 병원으로 옮겨졌습니다.A 씨는 과다출혈로 인해 밤사이 여러 차례 응급 수술을 받았지만 아직 의식을 찾지 못하고 있는 것으로 파악됐습니다.경기 고양경찰서는 B 씨에 대해 추가 조사를 이어간 뒤 오늘 중 구속영장을 신청할 계획입니다.코레일 관계자는 어제 취재진의 사건 관련 질의에 코레일 측이 답변할 수 있는 것은 없다며 경찰이 수사 중인 사안이라고 설명했습니다.