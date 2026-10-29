[단독] 직장 상사에 흉기 휘둘러…원당역 역무원 체포

<앵커>



어제(28일) 낮 경기 고양시 원당역에서 30대 남성 역무원이 직장 상사인 여성 역무원에게 흉기를 휘둘렀습니다. 피해 여성은 크게 다쳐 의식을 되찾지 못하고 있습니다. 경찰은 직장 내 갈등을 이유로 범행을 저지른 것으로 보고 있습니다.



조민기 기자입니다.



<기자>



구급차 1대가 왕복 8차로 도로를 빠르게 달려가고, 경찰차 2대도 잇달아 지나갑니다.



경기 고양시 지하철 3호선 원당역에서 여성이 흉기에 찔렸다는 신고가 경찰과 소방에 접수됐습니다.



[목격자 : 저기만 바글바글했지. 경찰관들하고 소방관들. 듣기로는 안에서 서로 다툼이 있어서 흉기로…. (피해자는) 병원에 가고 하나는 묶여서 가고, 경찰에.]



원당역에서 근무하는 남성 역무원 A 씨가 이곳 역무실 안에서 동료 여성 역무원에게 흉기를 휘두른 것으로 파악됐습니다.



30대 A 씨는 현장에 있던 다른 직원들에게 제압됐고, 출동한 경찰에 의해 살인미수 혐의로 현행범 체포됐습니다.



[역사 관계자 : 둘 다 (원당역) 직원이에요. 저희도 지금 그래서 놀랐어요.]



피해를 당한 30대 여성 역무원은 목과 다리 등을 크게 다쳐 의식을 잃은 채 병원으로 옮겨졌는데, 현재 맥박은 있는 것으로 전해졌습니다.



피해 여성은 A 씨의 상사로, 경찰은 두 사람이 연인 관계이거나 스토킹을 한 것은 아닌 것으로 보고 직장 내 갈등을 범행 동기로 추정하고 있습니다.



현재 A 씨는 경찰에 아무런 진술도 하지 않고 있는 것으로 확인됐습니다.



경찰 관계자는 "A 씨가 범행에 쓰인 흉기를 가져온 것으로 보인다"며 "평소 흉기를 준비했는지 범행을 위해 최근에 마련한 것인지 조사하고 있다"고 밝혔습니다.



경찰은 내일 A 씨에 대한 구속영장을 신청할 계획입니다.



(영상취재 : 이찬수, 영상편집 : 윤태호, 디자인 : 장성범)