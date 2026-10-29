'외국인·다문화' 잇단 발언 논란…청와대 진화

<앵커>



이재명 대통령이 외국인 노동자들이 국내 경제에 크게 도움이 되지 않는다고 말한 뒤 파장이 일고 있습니다. 진보 성향 야당들이 부적절한 발언이라며 비판에 나섰습니다.



하정연 기자입니다.



<기자>



시작은 그제(27일) 국무회의에서 농축산 업계 인력 문제를 언급하며 나온 이재명 대통령의 이 발언이었습니다.



[이재명 대통령 (그제, 국무회의) : 외국인 노동자들을 불러다가 (일을) 해도 국가 경제에 크게 도움 안 되고 (임금을) 전부 다 송금해 버리고 하니까….]



이 발언을 한겨레 신문이 보도하면서 '외국인 노동자, 국가 경제에 도움 안 돼'라는 제목을 달자, 이 대통령은 SNS에 여기서 '크게'라는 부사가 빠졌다는 것을 문제 삼으며 한겨레 신문에 사과를 요구했습니다.



외국인 노동자가 도움은 되지만 내국인 노동자에 비해 크게 도움 되는 것은 아니라는 비교 화법이라며 도움이 안 된다고 말했다고 전제하고 비난하는 것은 지나치다는 것입니다.



조국혁신당은 무지와 편견에 사로잡힌 망언이라고 했고, 정의당도 언론사에 사과 요구를 하기 전에 이주노동자들에게 먼저 사과하라고 요구했습니다.



[홍성규/진보당 대변인 : 명백하게 부적절한 발언입니다. 이주노동자들에 대한 혐오 발언임도 맞습니다. 잘못을 인정하고 솔직하게 사과하십시오.]



이주노동자 단체도 성명을 통해 한국 사회에서 일하는 노동자가 국가 경제에 도움이 되는 순으로 위계가 있다는 말이냐고 비판했습니다.



서울시 등 지방정부들이 다문화 가족을 우대하는 제도가 문제가 되고 있다며 우대 필요성을 검토해 보겠다고 올린 어제 이 대통령의 SNS를 놓고도 논란이 이어졌습니다.



청와대는 외국인 노동자 인권 보호와 관련한 다양한 정책들을 소개하며 진화에 나섰습니다.



청와대 관계자는 "다문화 가족 지원제도에 대해 문제를 제기한 것은 역차별 지적이 나와 이를 검토하겠다는 뜻"이라고 설명했습니다.



(영상편집 : 김종태)