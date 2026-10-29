스페인 열차 추돌로 최소 68명 사망…한국인 2명 부상

<앵커>



스페인에서 열차 2대가 추돌해 지금까지 68명이 숨진 것으로 집계됐습니다. 한국인 승객들도 타고 있었는데, 2명이 다친 것으로 전해졌습니다.



파리 권영인 특파원의 보도입니다.



<기자>



열차 2대가 부딪혀 객차들이 선로 밖으로 이탈해 뒤집어져 있습니다.



사고 당시 충격을 말해주듯 열차는 처참하게 부서져 있고, 응급 구조대원들은 이곳저곳을 뒤져가면서 수색 작업을 벌입니다.



현지시간 27일 오전 9시쯤, 스페인 톨레도 지역에서 고속열차 2대가 추돌했습니다.



[라파엘 바르셀로/탑승객 : 커피를 마시면서 아침을 먹고 있었는데, 아주 강한 충격을 느꼈습니다. 그리고 우리 모두 공중으로 튕겨 날아갔습니다.]



두 열차 합해 모두 544명의 승객이 탑승했는데, 지금까지 최소 68명이 숨진 것으로 확인됐습니다.



부상자도 100명에 육박하는 것으로 집계됐습니다.



스페인 당국은 이 가운데 중상자도 많아서 사망자 규모는 더 늘어날 것이라고 밝혔습니다.



[가르시아 파헤/스페인 카스티야라만차 주지사 : 병원에서 충분히 치료 가능한 환자가 있고, 중증환자도 15명으로 결과적으로 상태가 위중합니다.]



또, 이 열차에는 한국인 탑승객도 10명이 있었는데, 2명은 가벼운 부상을 입고 병원에서 치료 중이고 나머지 8명은 무사하다고 주스페인한국대사관은 밝혔습니다.



정확한 사고 원인은 아직 알려지지 않은 상태지만, 일부 현지 언론들은 신호 문제로 앞선 열차가 정차한 상황이 뒤따라오던 열차에 정확히 전달되지 않은 것으로 보인다고 전하고 있습니다.



[탑승객 : 우리가 5분이고 10분이고 멈춰 서 있었는데 어떻게 뒤따라오는 열차에 멈추라는 정보가 전달되지 않을 수 있는지 도무지 이해할 수가 없습니다.]



유럽에서 가장 긴 고속열차 노선을 보유하고 있는 스페인에서는 지난 1월에도 고속열차 사고로 46명이 숨진 바 있습니다.