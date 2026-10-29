"3년 치 완판"에 6천피 탈환…오늘은 삼성전자 발표

<앵커>



SK하이닉스가 사상 최대 실적과 함께 모두 100조 원 규모의 주주 환원 계획을 발표하면서 어제(28일) 코스피는 오랜만에 다시 6천 선을 돌파했습니다. 밤사이 뉴욕 증시에서는 반도체 주들이 급등했고, 오늘 삼성전자가 내놓을 3분기 실적과 주주 환원 규모가 다시 한 번 시장에 큰 영향을 줄 것으로 보입니다.



심우섭 기자입니다.



<기자>



코스피가 이틀 만에 10% 급등했습니다.



전날 미국 AI업체 앤트로픽 상장 신청 소식에 이어, SK하이닉스가 실적을 발표하면서 앞으로 3년치 물량이 이미 다 팔렸다는 발언을 더하며 상승을 크게 끌어 올린 것입니다.



SK 하이닉스가 올 3분기, 역대 최대인 83조의 영업이익을 거뒀는데, 최대 100조 원 규모의 주주환원책을 내놓으면서 코스피 지수를 크게 끌어올렸습니다.



코스피에서는 이틀 연속 매수 사이드카를 발동되며 지난 13일 이후 10거래일 만에 6천 선에 올라섰습니다.



화요일에 이어 어제 외국인이 8천200억, 기관이 9천600억을 순매수하면서 시장을 이끌었습니다.



대체거래소 넥스트레이드까지 합치면 외국인 순매수 규모는 1조 1천400억 원까지 늘어나는데, 외국인이 1조 원대 주식을 사들인 것은 지난달 18일 이후 한 달여 만입니다.



이제 바통은 삼성전자로 넘어갔습니다.



삼성전자도 오늘 아침, 3분기 세부 실적과 함께 주주환원책을 발표하는데, SK하이닉스가 내놓은 100조 원을 뛰어넘을 거라는 전망이 나오고 있습니다.



[박상현/iM증권 전문위원 : 국내 양대 회사 자체가 전 세계에서 가장 많은 이익을 내는 이러한 흐름이 계속 유지가 된다고 하면 상당히 조금 상승 흐름을 이어가지 않을까….]



이런 기대심리가 반영되면서 어제 SK하이닉스 주가가 10.9% 오르는 동안, 삼성전자도 9%나 상승했습니다.



밤사이 미국에서 발표된 마이크로소프트와 알파벳 등 대형 기술업체들의 실적 발표가 오늘 우리 증시에 어떤 영향을 미칠지 주목됩니다.



(영상취재 : 임우식, 영상편집 : 윤태호)