1. 미 기준금리 '동결' 숨고르기…"12월 추가 인상 가능성"



밤사이 미국 중앙은행 연준이 기준금리를 동결했습니다. 케빈 워시 연준 의장은 물가 상승률이 여전히 너무 높다고 언급했고, 12월에는 추가 인상이 유력하다는 전망이 나오고 있습니다.



2. 하이닉스에 코스피 '불장'…오늘은 삼성전자 실적 발표



SK하이닉스가 사상 최대 실적과 대규모 주주환원책을 발표하며 코스피가 보름 만에 6천 선을 회복했습니다. 삼성전자도 오늘(29일) 3분기 실적과 함께 주주환원책을 발표하는데, SK하이닉스가 내놓은 100조 원을 뛰어넘을 거라는 전망이 나오고 있습니다.



3. 12시간 만에 투표지 검증 완료…국힘, 반출 막으며 농성



올림픽공원에 보관된 송파 지역 투표지 247만 장에 대한 선관위 특검의 현장 검증이 오늘 새벽 12시간여 만에 종료됐습니다. 이상이 발견된 투표지들은 수사 대상으로 빼놓고, 나머지는 보안 창고로 옮길 계획이었지만, 국민의힘 측 참관인들이 투표지 반출을 막아 이송이 지연되고 있습니다.



4. 스페인 열차 추돌로 최소 68명 사망…한국인 2명 경상



스페인에서 열차 추돌로 지금까지 최소 68명이 숨지고, 100명 가까이 다친 것으로 집계됐습니다. 열차에 타고 있던 한국인 승객 10명 가운데 2명이 가벼운 부상을 입고 병원에서 치료 중입니다.