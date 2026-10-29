뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

13년 집념의 결실…독학으로 만든 '전기 비행체'

고희경 기자
작성 2026.10.29 08:57 조회수
PIP 닫기
이런 것까지 독학으로 가능할 줄은 몰랐네요.

정규 교육의 울타리를 넘어 13년간 스스로 배우고 도전한 집념이 하늘을 향한 첫걸음으로 이어졌습니다.

한 남성을 태운 작은 기체가 서서히 땅에서 떠오릅니다.

인도 우타라칸드주에서 포착된 전기 비행체의 시험 비행 장면입니다.

개발자는 알모라 지역의 한 남성!

인문학 전공자로, 정식 공학 교육도 받지 않았지만 인터넷으로 지식을 익히고 13년간 연구와 실험을 거듭한 끝에 시제품을 만들어냈다고 합니다.

전기 모터와 여러 개의 프로펠러를 이용해 사람 1명을 태우고 날도록 설계했는데요.

산악 지형 때문에 이동이 불편한 지역에서 짧은 거리를 빠르게 이동하거나 응급 의료 상황에도 활용하는 것이 목표라고 하네요.

실제 생산을 위해 스타트업까지 차렸다고 하는데요.

다만 이번 비행은 초기 시험 단계로 실제 운행을 위해서는 추가 시험과 당국의 승인이 필요하다고 합니다.

(화면출처 : 인스타그램 @ravi_tamta3)
영문 기사 보기 (View English Article)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
글로벌 인사이트
고희경 기자 사진
고희경 기자페이지 바로가기

    오늘의 숏뉴스

    오늘의 숏뉴스더 보기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김용태
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지