보기만 해도 아찔…80m 수로교 사이 날아간 인간새들

사람의 담력은 대체 어디까지일까요? 아찔한 높이에서 거대한 구조물 사이를 가로지르는 강심장 인간새들이 등장했습니다.



프랑스 남부의 로크파부르 수로교입니다.



3명의 남성이 날다람쥐를 본떠 만든 특수 비행옷, 윙수트를 입고 거대한 아치 사이를 나란히 통과하는데요.



마치 건축물 속을 꿰뚫듯 날아가는 모습이 탄성을 자아냅니다.



이 수로교는 19세기 마르세유의 물 부족 문제를 해결하기 위해 건설된 높이 약 83m의 거대한 석조 구조물인데요.



당시의 토목 기술과 건축미를 보여주는 대표적인 역사적 유산입니다.



이번 비행에 나선 선수들은 세계적인 프리플라이 대회에서 여러 차례 우승한 베테랑 비행 전문가들인데요.



100년이 훌쩍 넘는 역사를 가진 건축물 사이로 그간 갈고닦은 비행 기술들을 마음껏 쏟아내며 과거와 현재가 어우러진 장관을 만들어냈습니다.



(화면출처 : 인스타그램 @soulflyers, @fredfugen, @vincent.cotte)