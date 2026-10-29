차 지붕 올라타더니…추궁 끝 드러난 충격 사실

모닝 핫토픽 첫 번째 소식, 차 지붕 올라가서 횡설수설했다는 소식입니다.



서울 도심 한복판에서 말 그대로 차 지붕 위에 올라가서 난동을 부린 운전자가 경찰에 붙잡혔습니다.



지난 8월 3일 경찰은 서울 우면동 일대에서 차량의 움직임이 이상하다는 신고를 여러 건 받고 출동을 했습니다.



그리고 현장에 도착해 보니까 해당 차량이 다른 차량과 접촉 사고가 난 상태였고요, 운전자는 이렇게 차량의 지붕 위에 올라가서 횡설수설하는 등 이상 행동을 보였습니다.



경찰의 제압 시도에도 격렬하게 저항하기도 했는데요.



이 운전자 음주 상태가 아니었고요, 마약 간이시약검사에서도 음성이 나왔습니다.



경찰의 추궁 끝에 드러난 사실, 충격적이었습니다.



불법체류자 신분에다가 운전면허는 취소 상태였습니다.



경기도 수원에서 다른 사람의 차량을 훔친 뒤에 신경안정제를 복용해 정상적인 운전이 불가능한 상태로 서울 서초구까지 약 33km 거리를 질주했던 것으로 알려졌습니다.



경찰은 운전자에게 무면허, 약물 운전 등 9가지 혐의를 적용해 구속 송치했습니다.



(화면출처 : 유튜브 서울경찰)