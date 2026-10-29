미 "북, IT 인력 위장 취업시켜 자금 조달"…대북 제재 단행

▲ 미 재무부

미국 재무부가 IT 인력을 기업에 위장 취업시켜 불법 무기 프로그램을 위한 자금을 조달한 혐의로 추가 대북 제재를 단행했습니다.미 재무부 해외자산통제국(OFAC·Office of Foreign Assets Control)은 현지시간 28일, 개인 10명(북한 국적 8명·러시아 국적 2명)과 단체 1곳을 제재 대상으로 지정했다고 밝혔습니다.OFAC는 북한이 자국 IT 인력의 신분을 은폐해 미국과 동맹국의 합법적 기업에 취직시키고, 이들 노동자의 임금 대부분을 몰수함으로써 수억 달러를 창출해 대량살상무기(WMD) 및 탄도미사일 프로그램에 활용하고 있다고 보고 있습니다.스콧 베선트 재무장관은 "북한 정권은 해외 IT 요원들이 자행하는 사기 행위를 통해 미국 기업들을 표적으로 삼고 악용하고 있으며, 민감한 데이터를 무기로 삼아 기업들로부터 막대한 금액을 갈취하고 있다"고 지적했습니다.그러면서, 또 "트럼프 대통령 리더십 아래 재무부는 이런 악의적 활동으로부터 미국 기업을 보호하고 책임자를 처벌하기 위해 가능한 모든 수단을 계속 활용할 것"이라고 말했습니다.앞서 OFAC는 지난 3월 북한의 IT 인력 위장취업과 관련, 개인 6명과 기관 2곳을 제재한 바 있습니다.(사진=연합뉴스)