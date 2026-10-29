유시민 "이 대통령, 계속 자신을 고립시켜…윤석열처럼 자기 집 해체"

▲ 유시민 작가

범여권 논객 유시민 작가가 이재명 대통령을 향해 "(취임 후) 1년 반 동안 자기 자신을 고립시키는 길로 계속 왔다. 그 결과가 진영의 해체"라고 말했습니다.유시민 작가는 어제(28일), 유튜브 방송 '박시영TV'에 출연해 국정 지지율 하락의 가장 큰 문제를 '진영 해체'로 꼽으며, "대통령이 자기 자신을 대통령으로 만들어준 진영을 해체했다. 이 해체된 진영을 자기 손으로 복구할 의지가 있는지도 잘 모르겠다"고 비판했습니다.'진영 해체'와 관련해 유 작가는 "윤석열 딱정벌레가 자기 집을 다 해체했는데, 지금 정부와 이재명 대통령도 똑같이 한다"고 언급하기도 했습니다.또, 사자성어 '군주민수(君舟民水·백성은 강물이고, 임금은 배)'를 언급하며, "민심의 역류가 몰아치면 배가 엎어질 수도 있다는 것"이라며 "이 지표가 말해주는 바는 대통령이 많은 국민에게 신임받지 못한다는 것"이라고 분석했습니다.그러면서, "국정 수행 지지율이 낮으면 낮을수록 대통령이 원래 자기가 이루고자 한 바를 못 이룰 가능성이 높아진다"며 "극단적인 경우에는 박근혜나 윤석열처럼 임기를 채우지 못하기도 한다"고 덧붙였습니다.유 작가는 특히, 진영 해체에 따른 이 대통령의 고립의 예시로 더불어민주당 김민석 대표가 추진한 당 공식 유튜브 채널 '민주당TV'를 언급하기도 했습니다.유 작가는 "이 대통령이 지지해 세운 당 대표인 김 대표가 방송을 개편하며 책임자를 소위 '성남파' 김남준 의원한테 맡겼다"며 "김 의원은 이 대통령을 제외한 나머지 모든 정치적 리더나 비평가를 씹고 다니는 비평가를 주로 써서 방송한다"고 주장했습니다.최근 일부 여론조사에서 나타난 조국혁신당의 지지율 상승세에 대해선 "쇄빙선에서 이제는 민주진보세력의 구명정으로 사람들이 인식하는 것"이라며 "노선이 마음에 안 들어서 난파할 것 같으니 구명정으로 갈아탈 생각을 하는 것"이라고 짚었습니다.유 작가는 민주당 지도부가 진영 복원에 앞장서야 한다며, "이럴 때 정치적 리더십을 누군가는 발휘해야 하고 그게 원래는 당 대표"라며 "당 대표가 갈라진 진영을 다시 복원해서 이재명 대통령과 함께 내란을 극복하고 이겨내고 정권을 교체했던 그때의 진영을 다시 짜야 한다"고 주장했습니다.(사진=연합뉴스)