[날씨] 오늘도 따뜻한 옷차림…오후엔 중부 비 소식

오늘(29일)도 옷차림 따뜻하게 잘해주셔야겠습니다.



오후에는 비 소식도 나와 있는데요.



오후에 중부 지방에 비가 내리겠고 다음 날 새벽에는 남부지방으로 비구름이 옮겨가겠습니다.



양은 5~20mm로 많지는 않겠지만, 중부 서해안에는 돌풍과 벼락을 동반할 수 있겠습니다.



어제 서울의 아침 최저기온이 3.7도로 올가을 들어 가장 낮았는데요.



오늘도 비슷한 추위가 이어지겠고 금요일에 기온이 예년 수준까지 오르겠지만, 다시 주말에는 기온이 떨어지면서 당분간 평년보다 날이 춥겠습니다.



보온에 신경 쓰셔야겠습니다.



오늘 오전부터 하늘 표정 차츰 흐려지겠습니다.



자세한 아침 기온 보시면 춘천과 태백이 0도 등 일부 동쪽 내륙은 영하권 보이는 곳도 있겠습니다.



낮 기온은 서울이 14도 등으로 여전히 평년수준보다 낮겠습니다.



일요일에 또 한 차례 전국에 비가 오겠고요.



남부와 제주는 다음 날 월요일 오전까지 이어지겠습니다.



(남유진 기상캐스터)