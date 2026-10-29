SK하이닉스 '100조 환원'에 6천선 회복…또 오를까?

<앵커>



코스피가 6천 선을 회복했습니다. 어제(28일) SK하이닉스가 주주들에게 100조 원을 환원하겠다고 발표했고, 오늘은 삼성전자의 실적 발표가 예정되어 있어 기대심리가 반영됐습니다.



첫 소식, 심우섭 기자가 보도합니다.



<기자>



코스피가 이틀 만에 10% 급등했습니다.



전날 미국 AI업체 앤트로픽 상장 신청 소식에 이어, SK하이닉스의 실적이 영향을 미친 결과입니다.



SK 하이닉스가 3분기, 역대 최대인 83조 영업이익을 올린 데다, 최대 100조 원 규모의 주주환원책을 내놓으면서 코스피 지수를 크게 끌어올렸습니다.



코스피에서는 이틀 연속 매수 사이드카를 발동되며 지난 13일 이후 10거래일 만에 6천 선에 올라섰습니다.



화요일에 이어 어제 외국인이 8천200억, 기관이 9천600억을 순매수하면서 시장을 이끌었습니다.



대체거래소 넥스트레이드까지 합치면 외국인 순매수 규모는 1조 1천400억 원까지 늘어나는데, 외국인이 1조 원대 주식을 사들인 것은 지난달 18일 이후 한 달여 만입니다.



이제 바통은 삼성전자로 넘어갔습니다.



삼성전자도 오늘 아침, 3분기 세부 실적과 함께 주주환원책을 발표하는데, SK하이닉스가 내놓은 100조 원을 뛰어넘을 거라는 전망이 나오고 있습니다.



[박상현/iM증권 전문위원 : 국내 양대 회사 자체가 전 세계에서 가장 많은 이익을 내는 이러한 흐름이 계속 유지가 된다고 하면 상당히 조금 상승 흐름을 이어가지 않을까….]



이런 기대심리가 반영되면서 어제 SK하이닉스 주가가 10.9% 오르는 동안, 삼성전자도 9%나 상승했습니다.



밤사이 미국에서 발표된 마이크로소프트와 알파벳 등 대형 기술업체들의 실적 발표가 오늘 우리 증시에 어떤 영향을 미칠지 주목됩니다.



(영상취재 : 임우식, 영상편집 : 최진화)