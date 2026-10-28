'외국인·다문화' 잇단 발언 논란…청와대 진화

<앵커>



이재명 대통령이 외국인 노동자가 국내 경제에 크게 도움 되지 않는다고 한 발언을 두고 파장이 이어지고 있습니다. 진보 성향 야당들은 부적절한 발언이라고 지적했습니다.



하정연 기자가 보도합니다.



<기자>



시작은 어제(27일) 국무회의에서 농축산 업계 인력 문제를 언급하며 나온 이재명 대통령의 이 발언이었습니다.



[(어제, 국무회의) : 외국인 노동자들을 불러다가 (일을) 해도 국가 경제에 크게 도움 안 되고 (임금을) 전부 다 송금해 버리고 하니까….]



이 발언을 한겨레 신문이 보도하면서 '외국인 노동자, 국가 경제에 도움 안 돼'라는 제목을 달자, 이 대통령은 SNS에 여기서 '크게'란 부사가 빠졌다는 걸 문제 삼으며 한겨레 신문에 사과를 요구했습니다.



외국인 노동자가 도움은 되지만 내국인 노동자에 비해 크게 도움 되는 것은 아니란 비교 화법이라며 도움이 안 된다고 말했다고 전제하고 비난하는 건 지나치단 겁니다.



조국혁신당은 무지와 편견에 사로잡힌 망언이라고 했고, 정의당도 언론사에 사과 요구를 하기 전에 이주노동자들에게 먼저 사과하라고 요구했습니다.



[홍성규/진보당 대변인 : 명백하게 부적절한 발언입니다. 이주노동자들에 대한 혐오 발언임도 맞습니다. 잘못을 인정하고 솔직하게 사과하십시오.]



이주노동자 단체도 성명을 통해 한국 사회에서 일하는 노동자가 국가 경제에 도움이 되는 순으로 위계가 있단 말이냐고 비판했습니다.



서울시 등 지방 정부들이 다문화 가족을 우대하는 제도가 문제가 되고 있다며 우대 필요성을 검토해 보겠다고 올린 오늘 이 대통령의 SNS를 놓고도 논란이 이어졌습니다.



청와대는 외국인 노동자 인권 보호와 관련한 다양한 정책들을 소개하며 진화에 나섰습니다.



청와대 관계자는 "다문화 가족 지원제도에 대해 문제를 제기한 건 역차별 지적이 나와 이를 검토하겠다는 뜻"이라고 설명했습니다.



(영상편집 : 김종태)