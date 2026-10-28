[앵커출동] 북한 남침 전쟁 게임…'콜오브듀티' 신작 '시끌'

[뉴스헌터스]



인터뷰를 인용 보도할 때는 프로그램명 'SBS <뉴스헌터스>'를 정확히 밝혀주시기 바랍니다. 저작권은 SBS에 있습니다.



■ 방송 : SBS <뉴스헌터스> 월~금 (18:50~19:50)

■ 진행 : 김종원, 윤태진 앵커

■ 대담: 최승훈 (SBS 경제부 기자), 조한범 (통일연구원 석좌연구위원)

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요즘 논란의 중심에 서 있는 게임이 있습니다. 지난 23일 출시된 '콜오브듀티:모던 워페어4' 라는 전쟁 게임입니다. 한반도를 배경으로, 북한군이 기습적으로 남침을 해 전쟁에 휩싸이는 내용입니다. 그런데 이 게임을 두고 공방이 이어지고 있습니다. '전쟁 트라우마 오락화', '북한에 대한 적대감 강화' 등 우려가 제기되는가 하면 '게임적 상상력 · 창작의 자유'라는 반론도 나오고 있습니다. 일각에서는 '미국의 심리전'이라는 주장도 제기됐습니다. 이런 논란 외에, 게임 중 '이태원 참사' 장면이 사용된 것도 비난을 부르고 있는데요, 참사까지 오락에 동원하다니 도를 넘었다는 비판이 거셉니다. 논란의 '콜오브듀티', 두 앵커가 직접 해봤습니다.



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