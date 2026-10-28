[이슈빡] 자주포부터 방중까지…김정은의 노림수는?

[뉴스헌터스]



인터뷰를 인용 보도할 때는 프로그램명 'SBS <뉴스헌터스>'를 정확히 밝혀주시기 바랍니다. 저작권은 SBS에 있습니다.



■ 방송 : SBS <뉴스헌터스> 월~금 (18:50~19:50)

■ 진행 : 김종원, 윤태진 앵커

■ 대담: 조한범 (통일연구원 석좌연구위원)

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북한이 남쪽을 향해 군사분계선에 자주포를 전진배치하는가 하면, 사망설이 돌았던 김정은 국무위원장은 지난 주말 단둥으로 당일치기 '깜짝 방중'을 했습니다. 정상회담도 없는 이례적 일정이어서, 노림수가 무엇인지 관심이 집중됐습니다. 이런 가운데 영국과 일본 정부가 '최소 사흘을 버틸 수 있는 비상식량과 생필품을 비축하라'는 대국민 캠페인을 벌이면서 '전쟁이라도 나는 거냐'는 우려가 번지기도 했습니다. 한반도 안보 상황과 북미대화 가능성 등 핵심 쟁점을 짚어봅니다.



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