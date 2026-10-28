뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

국방부 "12월 한미국방장관회담, 내년 초 SCM 개최"

김아영 기자
작성 2026.10.28 19:01 조회수
강신철 국방부 장관, 미 전쟁부 장관과 국방장관회의 (사진=연합뉴스)
▲ 강신철 국방부 장관, 미 전쟁부 장관과 국방장관회의

국방부는 강신철 국방장관과 피트 헤그세스 미 전쟁부 장관 간 첫 대면 회담에서 올 12월 워싱턴 국방장관 회담 개최와 내년 초 한미안보협의회의(SCM) 개최에 합의했다고 밝혔습니다.

국방부는 오늘(27일) 필리핀 세부에서 열린 아세안 확대 국방장관회의 계기로 한미 국방장관회담이 개최됐다며 이 같이 밝혔습니다.

강신철 장관이 취임 이후 헤그세스 장관을 만난 것은 이번이 처음입니다.

강 장관은 한미동맹이 지난 70여 년간 역내 평화와 번영의 핵심 축으로 역할을 해 왔다는 점을 강조하면서, 한미 간 굳건한 신뢰와 ‘fight together’의 의지를 바탕으로 한미동맹을 미래형 포괄적 전략동맹으로 더욱 발전시켜 나가기를 바란다고 밝혔습니다.

이에 헤그세스 장관은 한미 양국이 굳건한 연합방위태세를 유지하는 가운데 국방당국 간 협력을 강화해 나가기를 기대한다고 화답했습니다.

헤그세스 장관은 전작권 전환에 대한 미국의 의지를 재확인했다고 우리 국방부는 발표했습니다.

국방부는 또 "양 장관은 전작권 전환이 적기에 순조롭게 이루어질 수 있도록 긴밀히 협력해 나가기로 했다"고 덧붙였습니다.

(사진=연합뉴스)
영문 기사 보기 (View English Article)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
NAVER에서 SBS NEWS를 구독해주세요
김아영 기자 사진
김아영 기자페이지 바로가기

    오늘의 숏뉴스

    오늘의 숏뉴스더 보기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김용태
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지