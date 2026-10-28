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동료에서 경쟁자로…"때려잡겠습니다"

전영민 기자
작성 2026.10.28 21:18 조회수
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아시안게임 3대 3 남자 농구 사상 첫 금메달을 합작했던 선수들이 KBL 신인 드래프트를 앞두고 다시 모였는데요.

프로에선 적이 될 서로를 향해 선전포고를 날렸습니다.

한 달 전, 아시안게임 금메달을 합작했던 이동근, 이주영, 김승우, 구민교가 신인 드래프트를 앞두고 신체 능력 측정을 위해 다시 모였습니다.

한 명씩 스프린트와 근력, 순발력을 측정할 때마다 서로를 응원했는데요.

형제 같은 사이지만, 모두 상위 지명이 유력해 프로에선 적이 될 가능성이 높습니다.

[김승우 : 멘탈을 조금씩 무너뜨리겠습니다.]

[이주영 : 때려잡겠습니다.]

[이동근 : 안 피하겠습니다.]

[구민교 : 1등은 제가 하겠습니다.]

설전은 치열했지만, 드래프트에서 가장 먼저 지명된 선수가 선물을 사주기로 약속했다네요.

(영상취재 : 양두원, 영상편집 : 박기덕, 디자인 : 한흥수)
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