"본 적도 없는데 식별하라?" 수능 'AI 안경' 골머리…대책은

<앵커>



수능을 앞두고는 문제 난이도나 추위 이야기를 많이 하곤 하는데요. 올해는 AI 안경을 이용한 부정행위가 새로운 골칫거리로 떠올랐습니다. 시험장을 감독할 교사들은 물론, 평소 안경을 쓰는 수험생들까지 비상인데요.



먼저 조윤하 기자 리포트 보시고, 자세한 이야기도 이어가겠습니다.



<기자>



제가 지금부터 이 네 가지 안경을 모두 써볼 텐데요.



이 중에서 어떤 게 AI 안경인지 육안으로 구분할 수 있을까요? 정답은 2번과 4번, 그런데 특히 2번은 테가 얇고 카메라 렌즈도 없어서 AI 안경인 걸 단번에 구분하기 어렵습니다.



수능 매뉴얼에는 감독관이 AI 안경 착용이 의심되는 수험생을 발견하면, 스마트 안경 주요 특징을 기준으로 점검, 확인하라고 나와 있습니다.



하지만 AI 안경을 실제로 본 적 없는 감독관들에겐 막막한 얘기입니다.



[수능 감독관 : (AI 안경을) 한 번도 본 적이 없어요. 그냥 뉴스나 동영상이나 유튜브 같은 데서 보기만 하고 실제로 본 적은 없어요. 만약에 그렇게 생겼는데 놓칠 수도 있는 거고….]



수험생에게 피해가 갈까 봐 고사실에선 향수도 뿌리지 않는데, 혹여나 감독관 시선이 시험에 영향을 줄까 겁도 납니다.



[수능 감독관 : 좀 두꺼운 뿔테를 하고 있으면 'AI 안경인가?' 가서 유심히 봐야 하는데, 제가 가까이 가서 그 아이를 유심히 본다는 것 자체도 그 아이한테는 부담이 될 수 있고….]



한 교원단체가 교사 2700여 명을 대상으로 조사한 결과, 82%가 "현행 감독 절차만으로 스마트 안경 착용 여부를 식별하기 어렵다"고 답했습니다.



금속탐지기를 대더라도 AI 안경이나, 일반 안경이나 경고음이 울리는 건 똑같습니다.



뿔테 안경을 쓴 수험생들도 걱정되긴 마찬가집니다.



[조홍윤/고3 수험생 : '이 안경을 감독관님들이 검사를 하나' 그런 걱정을 좀 했었어요. AI 안경이 다 이렇게 생겼다 보니까. 저도 진짜 '얇은 걸로 바꿔야 되나, 아예 무테 안경으로 바꿀까?' 그런 생각도 (하고 있습니다.)]



교육부는 조만간 AI 안경 활용 부정행위에 대한 대책을 발표할 계획입니다.



(영상취재 : 김학모·김승태, 영상편집 : 장현기)



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<앵커>



이 내용 취재한 조윤하 기자 나와있습니다.



Q. AI 안경, 육안으로 구분 가능한가?



[조윤하 기자 : 맞습니다. 제가 착용한 이 안경은 중국의 한 스타트업이 만든 AI 안경입니다. 지금 이렇게 말씀을 나누는 지금도 사실 제 안경에 있는 렌즈에는 계속 글씨가 나오고 있거든요. 보시면 테가 워낙 얇고 또 무게도 아주 가벼워가지고, 또 자세히 보시면 카메라 렌즈도 없거든요. 그래서 겉보기에는 일반 안경과 아무런 차이가 없습니다. 앞선 기사에서 보셨듯 제가 직접 이제 안경을 좀 여러 개 착용을 해 봤는데요. 사실 메타 AI가 탑재된 안경은 태도 두껍고 그리고 자세히 보면 그 안에 이렇게 칩들이 있어요. 그런 것들이 있어서 '아 이건 한눈에 봐도 AI 안경이다.' 이렇게 알아볼 수 있지만 사실 이 제품 같은 경우는 구분하기 쉽지 않을 것 같습니다.]



Q. 구별 어려운 AI 안경, 대책 있나?



[조윤하 기자 : 사실 현실적으로는 금속 탐지기로도 이런 안경을 잡아내는 게 어렵고, 전파 탐지기는 도입이 어려워서 대책이랄 게 마땅치가 않습니다. 수험생들이 AI 안경을 시험장에 가져오는 것 자체를 막기가 어렵다는 건데요. 그래서 교육부는 아예 처벌을 좀 강화하는 쪽으로 방향을 잡고 있습니다. AI 안경을 활용해서 부정행위를 저지른 수험생을 형사 고발하는 방안도 거론되고 있는데 '우리가 처벌 수위를 이렇게까지 높일 거니까, 시험장에 아예 AI 안경 가져오지 말아라.' 이런 식으로 경고하는 차원으로 보입니다.]