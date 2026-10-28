펜스 뚫고 그대로 '쾅' 어린이집 돌진…"급발진" 주장

<앵커>



광주 도심에서 80대가 몰던 SUV가 어린이집으로 돌진했습니다. 다행히 아이들이 사고 지점에서 떨어진 다른 교실에 있어 큰 사고를 피했습니다. 운전자는 급발진을 주장했습니다.



KBC 임경섭 기자가 보도합니다.



<기자>



전남광주 서구의 한 도로.



택시와 충돌한 SUV 한 대가 맞은편 상가로 돌진합니다.



지나가던 행인이 놀라 뒷걸음질 치고, 사람들이 밖으로 나옵니다.



80대 남성이 몰던 SUV가 어린이집으로 돌진한 건 오늘(28일) 오전 9시쯤.



이곳 지하 주차장을 나선 SUV는 지나가는 택시를 들이받은 뒤 펜스를 뚫고 그대로 돌진했습니다.



이 사고로 SUV 운전자와 70대 택시 기사가 경상을 입고 병원으로 옮겨졌습니다.



당시 어린이집에는 5명의 어린이가 등원해 있었지만 사고 지점과 떨어진 교실에 모여있어 다행히 인명피해는 없었습니다.



[어린이집 관계자 : 다행스럽게도 아침 일찍은 저희가 일찍 온 친구들이 한두 명 있을 경우에 모아놓고 다른 교실에서 보육을 하기 때문에 여기는 비어 있었어요.]



SUV 운전자는 무면허나 음주 운전은 아닌 것으로 확인됐고, 경찰 조사에서 급발진을 주장한 것으로 알려졌습니다.



경찰은 SUV 운전자를 교통사고처리 특례법상 치상 혐의로 입건하고, 차량 사고기록장치를 분석하는 등 정확한 경위를 조사하고 있습니다.



(영상취재 : 장창건 KBC·김종원 KBC)



KBC 임경섭