뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

펜스 뚫고 그대로 '쾅' 어린이집 돌진…"급발진" 주장

SBS 뉴스
작성 2026.10.28 20:45 수정 2026.10.28 22:25 조회수
PIP 닫기
<앵커>

광주 도심에서 80대가 몰던 SUV가 어린이집으로 돌진했습니다. 다행히 아이들이 사고 지점에서 떨어진 다른 교실에 있어 큰 사고를 피했습니다. 운전자는 급발진을 주장했습니다. 

KBC 임경섭 기자가 보도합니다. 

<기자>

전남광주 서구의 한 도로.

택시와 충돌한 SUV 한 대가 맞은편 상가로 돌진합니다.

지나가던 행인이 놀라 뒷걸음질 치고, 사람들이 밖으로 나옵니다.

80대 남성이 몰던 SUV가 어린이집으로 돌진한 건 오늘(28일) 오전 9시쯤.

이곳 지하 주차장을 나선 SUV는 지나가는 택시를 들이받은 뒤 펜스를 뚫고 그대로 돌진했습니다.

이 사고로 SUV 운전자와 70대 택시 기사가 경상을 입고 병원으로 옮겨졌습니다.

당시 어린이집에는 5명의 어린이가 등원해 있었지만 사고 지점과 떨어진 교실에 모여있어 다행히 인명피해는 없었습니다.

[어린이집 관계자 : 다행스럽게도 아침 일찍은 저희가 일찍 온 친구들이 한두 명 있을 경우에 모아놓고 다른 교실에서 보육을 하기 때문에 여기는 비어 있었어요.]

SUV 운전자는 무면허나 음주 운전은 아닌 것으로 확인됐고, 경찰 조사에서 급발진을 주장한 것으로 알려졌습니다.

경찰은 SUV 운전자를 교통사고처리 특례법상 치상 혐의로 입건하고, 차량 사고기록장치를 분석하는 등 정확한 경위를 조사하고 있습니다.

(영상취재 : 장창건 KBC·김종원 KBC)

KBC 임경섭
영문 기사 보기 (View English Article)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
SBS 기자들의 생생한 특종이야기를 들려드립니다, 애프터 8 뉴스

오늘의 숏뉴스

오늘의 숏뉴스더 보기
SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

이 시각 인기기사

많이 본 뉴스

스브스프리미엄

스브스프리미엄이란?
    스브스프리미엄더 보기
    페이지 최상단으로 가기

    댓글

    방금 달린 댓글
    댓글 작성
    첫 번째 댓글을 남겨주세요.
    0 / 300
    • 최신순
    • 공감순
    • 비공감순
    매너봇 이미지
    매너봇이 작동 중입니다.
    댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

    댓글 ∙ 답글 수 0
    • 최신순
    • 공감순
    • 비공감순
    매너봇 이미지
    매너봇이 작동 중입니다.
    댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
    SBS 정보
    • SBS
    • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
    • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
    • Email : sbs8news@sbs.co.kr
    • 대표이사 : 방문신
    • 편집 책임자 : 김용태
    SBSi 정보

    Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지