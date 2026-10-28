연이은 해킹에 "쿠폰 못써요"…소비자 '분통'

<앵커>



그런데 뚫린 곳은 금융권만이 아닙니다. 모바일 상품권 판매 사이트처럼 고객 정보를 보유한 업체면 어디든 공격 대상이 되면서 피해가 잇따르고 있는데요. 서비스 이용마저 차질을 빚으면서 그 피해는 고스란히 소비자들이 떠안고 있습니다.



안희재 기자가 취재했습니다.



<기자>



롯데그룹 계열사에서 사용 가능한 모바일 쿠폰입니다.



기프티엘이라고 불리는데, 편리하게 상품 교환이 가능해서 선물용에도 두루 쓰입니다.



그런데 이게 최근에 먹통이 됐다는 제보가 SBS에 잇따랐습니다.



서울의 한 영화관에서 관람권을 교환할 때도,



[기프티엘 사이트가 점검 중이라서 안 되실 거예요.]



카페에서 음료를 교환할 때도 번번히 가로막힙니다.



[(극장에선 (기프티엘 교환이) 안 된다고 해서요.) 그럼 아마 저희도 안 될 거예요.]



패스트푸드 식당 키오스크에도 쿠폰 사용이 안 된다는 공지문이 내걸렸습니다.



[유효 기간 많이 안 남았으면 여기 전화해서 환불 처리나 연장, 이런 거 거기다 물어봐야 해요.]



[피해 소비자 : 일방적으로 쿠폰 이벤트 종료를 하겠다, 그냥 통지만 오고. 개인정보 유출도 유출인데, (자초지종에 대해) 파악도 안 되고 제가 사용하고자 하는 쿠폰 혜택도 못 받고 있고….]



운영회사는 "외부 해킹 공격으로 1만 8천여 명 개인 정보를 뺐겼는데, 보완책을 마련하는 동안 서비스를 중단하게 됐다"고 밝혔습니다.



그러면서 "다음 달 4일까지는 정상화를 할 예정이고, 모든 쿠폰의 유효기간을 30일 연장하겠다"고 발표했습니다.



한 대형 커피 프랜차이즈 업체도 이미 탈퇴를 한 회원들의 정보까지 가지고 있다가 해커 공격에 빼앗겼다는 주장이 제기되고 있습니다.



해커들 공격이 금융권을 넘어서 개인 정보가 있는 산업 전반으로 빠르게 퍼지는 상황이어서, 정부 당국 차원의 종합적 대책이 시급하다는 지적입니다.



(영상편집 : 이승진, VJ : 이지환)