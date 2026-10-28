"20일 만에 또 뚫려"…'북한 IP 공격' 확인에 '비상'

<앵커>



보안 비상을 외치며 전 금융권이 점검에 나선 지 불과 20일 만에, 이번엔 증권사와 가상자산거래소가 해킹에 뚫렸습니다. 특히 해킹 과정에서 북한 IP까지 발견되면서 보안 공포가 다시 확산하고 있습니다.



김기태 기자가 보도합니다.



<기자>



이번에 뚫린 곳은 증권사인 대신증권과 미래에셋 자산운용, 가상자산 거래소인 빗썸입니다.



지난 17일 비대면 계좌 개설 연계 서버 공격을 받은 대신증권에서는, 3만 8천 명 넘는 고객 이름과 휴대전화 번호 등 개인 정보는 물론, 암호화된 계좌번호 등 신용 정보도 유출됐습니다.



같은 날 미래에셋도 일부 웹 시스템에 해킹 시도를 포착했지만 접속 경로를 차단했다며, 현재까지 확인된 고객 정보 유출은 없다고 전했습니다.



빗썸은 어제(27일) 사내 모바일 업무 시스템에 외부 침투가 이뤄져 임직원 6백여 명의 정보가 빠져나갔습니다.



회원 정보 유출 여부는 분석 중입니다.



이달 초 은행과 저축은행 등에서 AI 도구를 활용한 것으로 추정되는 연쇄 해킹 이후, 정부의 지시로 전 금융권이 사이버 보안 자체 점검을 실시했지만 약 20일 만에 똑같은 일이 또 벌어졌습니다.



금융감독원은 현장 점검반을 급파했고, 경찰은 수사에 착수했습니다.



청와대 국가안보실도 긴급 대응회의를 여는 등 정부는 피해 현황 점검과 대응책 마련에 나섰습니다.



하지만 여전히 강조한 건 '자율 방어'입니다.



[이찬진/금융감독원장 : 금융회사 스스로 IT 자산을 철저하게 관리하고 보안 취약점을 능동적으로 찾아내서 제거하는 자율 방어 체계를 조속히 구축해야 합니다.]



금융권 해킹 배후가 아직 규명되지 않은 가운데, 금융당국은 우리 금융권을 겨냥한 북한 IP 대역의 공격을 확인했다고 밝혔습니다.



지난 21일부터 확인된 북한 IP 공격은 440여만 건에 달합니다.



주로 보안의 빈틈을 찾으려는 이른바 '스캔성 접근'으로, 아직 실제 침해로 이어진 사례는 확인되지 않고 있습니다.



(영상취재 : 김흥기, 영상편집 : 오영택)