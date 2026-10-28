이태원 참사 영상이 전쟁게임에?…"지금까지도 고통인데" 삭제 요구

▲ 이태원 참사 자료화면이 포함된 '콜 오브 듀티: 모던 워페어 4' 시네마틱

북한의 남한 침공을 소재로 한 1인칭 슈팅게임(FPS) '콜 오브 듀티: 모던 워페어 4'에 이태원 참사 당시 영상이 삽입돼 유가족과 시민단체, 게임 이용자 단체가 '몰상식한 행위'라며 반발하고 나섰습니다.28일 게임업계에 따르면 미국 게임사 액티비전이 지난 23일 전 세계에 동시 발매한 '콜 오브 듀티: 모던 워페어 4' 속 시네마틱 영상에는 이태원 참사 직후 구급대원이 쓰러진 시민에게 심폐소생술(CPR)을 하는 방송 자료 화면이 약 3초가량 포함됐습니다.게임 속에서 발발한 전쟁 여파로 민간인 사상자가 발생한 상황을 묘사하는 장면이었습니다.이런 사실이 알려지면서 소셜미디어에서는 다수의 사망자가 발생한 이태원 참사를 게임 속 영상 소재로 삼은 것은 부적절하다는 반응이 나왔습니다.이태원 참사 4주기를 앞둔 유가족들과 시민단체도 반발하고 나섰습니다.10·29 이태원참사 유가족협의회와 시민대책회의는 이날 성명을 내 "이러한 사건을 오락적 목적의 게임에 소재로 활용했다는 것 자체가 매우 부적절하며 몰상식한 행위"라며 장면 삭제를 요구했습니다.이들은 "이태원 참사는 수백 명의 사상자를 낳은 비극적인 참사이며, 당시 구조에 참여하거나 목격한 시민들은 지금껏 트라우마로 고통의 시간을 보내고 있다"며 "피해자들에 대한 최소한의 예의와 공감의 뜻이 있다면 게임 개발사는 조속히 시정 조치를 해야 마땅하다"고 했습니다.한국게임이용자협회도 성명을 내고 "게임 진행 맥락과 무관한 비극적 참사 영상이 활용되어 유가족 등에게 피해를 준 지점에 대해서는 명확한 경위 설명과 사과가 있어야 한다"라며 "해당 영상을 교체하는 업데이트를 진행하는 등, 책임 있게 대응하기를 바란다"고 촉구했습니다.그러면서도 "이번 논란이 게임 자체의 내용에 대한 검열 요구나 부당한 제한으로 확대되어서는 안 된다"라고 덧붙였습니다.액티비전 측은 "게임의 오프닝 시네마틱에 포함된 일부 실제 뉴스 보도 장면은 작품 속 가상의 이야기를 전달하기 위한 요소로 활용됐다"라고 밝혔습니다.그러면서 "이태원 참사를 비롯한 어떠한 실제 비극적 사건도 언급하거나 가볍게 다루려는 의도가 전혀 없었다"라고 덧붙였습니다.(사진=게임 화면 캡처, 연합뉴스)