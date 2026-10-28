중수청, '소방 빨대 발언' 추미애 고발 사건 경찰에 이첩

▲ 지난 20일 경기 수원시 경기도청에서 추미애 경기도지사가 전국공무원노동조합 소방본부 소방관들과 간담회를 하고 있다.

중대범죄수사청(중수청)이 '소방 재정 빨대' 발언으로 고발된 추미애 경기도지사 사건을 경찰에 넘겼습니다.서울지방중수청은 직권남용, 명예훼손 등 혐의로 고발된 추 지사 사건을 최근 경기남부경찰청으로 이첩했습니다.추 지사는 지난 13일 국회 행정안전위원회의 경기도 국정감사에서 "소방이 가장 큰, 골치 아픈 재정 빨대 같다"고 발언해 물의를 빚었습니다.나흘 뒤인 17일에는 경기 부천시 공장 화재로 순직한 고(故) 김진석 소방위 빈소에서 "사과를 바라시니까 정말 마음을 다해 사과드린다"고 말해 논란을 키웠습니다.지난 19일 시민단체 서민민생대책위원회는 추 지사의 발언을 문제 삼으며 중수청에 고발장을 제출했습니다.서울지방중수청은 해당 고발건을 반부패수사국에 배당했으나 사건을 검토한 끝에 경찰이 수사하는 것이 적절하다고 판단한 것으로 전해졌습니다.(사진=연합뉴스)