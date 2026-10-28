신민아가 밝힌 김우빈과 결혼 후 변화 "약속된 내 편 생긴 느낌"

배우 신민아가 김우빈과의 결혼 이후 느낀 변화에 대해 말했다.



28일 방송하는 tvN 예능 프로그램 '유 퀴즈 온 더 블럭'(이하 '유퀴즈') 366회에는 디즈니+ 오리지널 시리즈 '재혼 황후'로 돌아온 신민아가 출연한다.



신민아는 6년 만에 '유퀴즈'를 다시 찾았다. 그 사이 생긴 가장 큰 변화는 김우빈과 가정을 이뤘다는 것이다. 결혼 1주년을 앞둔 신민아는 결혼 후 변화에 대해 "약속된 내 편이 생긴 느낌"이라고 말했다.



집에서 주고받는 현실적인 대화를 밝히면서 자신에게 "예쁘네"라는 칭찬을 자주 건네는 김우빈의 다정한 면모도 공개했다.



두 사람은 데뷔 이후 꾸준하게 기부를 이어온 커플로도 유명하다. 부부의 누적 기부액만 50억 원이 넘는다. 신민아는 이날 김우빈과 함께 기부와 선행을 이어온 이유에 대해서도 진솔한 언어로 답했다.



신민아의 결혼생활과 신작 '재혼황후'에 대한 이야기가 담긴 '유 퀴즈 온 더 블럭'은 오늘(28일) 오후 8시 45분 방송된다.



(SBS연예뉴스 김지혜 기자)