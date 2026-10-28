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[사이다] "살인의 예고편" 잇단 '관계성 범죄' 막을 방법은?…"'반복 신고'는 징후, 가해자 격리시켜야"

이혜미 기자
작성 2026.10.28 16:20 조회수
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[주영진 뉴스브리핑]

인터뷰를 인용 보도할 때는 프로그램명 'SBS <주영진 뉴스브리핑>'을 정확히 밝혀주시기 바랍니다. 저작권은 SBS에 있습니다.

■ 방송 : SBS <주영진 뉴스브리핑> 월~금 (14:00~15:20)
■ 진행 : 주영진 앵커
■ 대담 : 오윤성 순천향대 경찰행정학과 교수, 우상욱 / SBS 논설위원
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● 반복되는 '관계성 범죄'

오윤성 / 순천향대 경찰행정학과 교수
"'관계성 범죄' 피해자가 처벌 불원 시 경찰 개입 한계"
"관계성 범죄, '살인의 예고편'이라 봐야"
"가해자 관리·통제 안 하면 스마트워치 제도 한계"

우상욱 / SBS 논설위원
"관계성 범죄, 가해자의 피해자 협박 수단 많아"
"피해자 처벌 불원 의사 그대로 받아들이면 안 돼"

● '관계성 범죄' 막으려면?

오윤성 / 순천향대 경찰행정학과 교수
"'반복 신고'는 징후…신고 횟수에 주목해야"
"일정 횟수 이상 신고 시 자동으로 경찰 개입해야"
"경찰 적극 활동 할 수 있게 구체적 제도 마련해야"

우상욱 / SBS 논설위원
"근본적 사고방식 체계 바꾸고 처벌 강도 높여야"
"피해자, 숨지 않으면 위험에 노출…가해자 격리해야"

※ 자세한 내용은 동영상으로 확인하실 수 있습니다.
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