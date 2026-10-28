[머그 인사이트] 'AI 클로드' 나스닥 상장, 내 지갑엔 무슨 일이?

서류 한 장에 코스피가 들썩였습니다.

앤트로픽이 미국 증권거래위원회(SEC)에 상장 신청서를 낸 다음 날인 지난 27일, 코스피가 장중 4% 넘게 올랐습니다.



AI '클로드'를 만든 앤트로픽은 올해 상반기 매출이 지난해 같은 기간보다 약 14배 늘었고, 2분기에는 처음으로 영업 흑자를 냈습니다.



하지만 앞으로 낼 돈이 부담입니다.

뉴욕타임스는 데이터센터 임차료와 클라우드 컴퓨팅 계약 등을 더하면 최대 8,070억 달러에 달한다고 전했는데요.



앤트로픽은 이번 기업 공개를 통해 최대 2조 달러 평가를 목표로 하는 것으로 알려졌습니다.

지난 6월 상장 당시 스페이스X가 기록한 기업 가치 1조 7천700억 달러를 뛰어넘을지 주목되는데요.



챗GPT를 만든 오픈AI보다 먼저 상장에 나선 앤트로픽.

우리 사회와 경제, 내 지갑에는 어떤 변화를 가져올까요?



(구성 : 김채현, 편집 : 윤예란, 디자인 : 안준석 조은솔, 내레이션 : 장훈경, 제작 : 지식콘텐츠IP부)