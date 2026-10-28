폭발 현장서 달려가 밸브 잠근 시민…알고 보니 배우

▲ 배우 윤대열 씨

가스 폭발 사고를 목격한 뒤 현장으로 달려가 밸브를 잠그고 신고한 시민이 배우 윤대열(48) 씨로 확인됐습니다.인천 서부경찰서에 따르면 윤씨는 어제(27일) 오전 8시 45분쯤 검단구 마전동 한 상가 건물 1층 부근에서 산책하다가 가스 폭발 사고를 목격했습니다.그는 굉음과 함께 아수라장이 된 가게 외부에서 액화석유가스(LPG)통 2개의 밸브가 열려 있던 것을 신속히 잠그고 경찰에 신고했습니다.사고 현장 인근에 거주하는 윤씨는 평소 LPG통 위치를 인지하고 있었고, 폭발 사고가 일어나자 이처럼 순간적인 판단을 내린 것으로 알려졌습니다.그는 주로 연극배우로 활동하다가 2014년 군도:민란의 시대를 통해 스크린에 데뷔했습니다.이후 영화 '아수라', '범죄도시', '헌트', '서울의 봄' 등에 출연했습니다.경찰 관계자는 계속 가스가 누출됐다면 위험한 상황이 이어질 수 있었다며 윤씨의 판단으로 추가 피해를 예방했다고 보고 있다고 밝혔습니다.가스 폭발이 발생한 음식점에서는 내부 철거 작업이 진행되고 있던 것으로 파악됐습니다.당시 사고로 60대 작업자 3명과 60대 점주 1명 등 4명이 얼굴 부위 등에 화상을 입고 119 구급대에 의해 병원으로 옮겨져 치료받고 있습니다.경찰은 가스 밸브를 잠그지 않은 상태에서 작업을 하던 중 폭발이 일어난 것으로 보고 구체적인 사고 경위를 조사하고 있습니다.(사진=윤대열 씨 인스타그램 캡쳐, 연합뉴스)