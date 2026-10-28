뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

우방들도 미국채 안 샀다…한국은 1977년 이후 최대 순매도

이강 기자
작성 2026.10.28 15:48 조회수
우방들도 미국채 안 샀다…한국은 1977년 이후 최대 순매도
▲ 미국 재무부

한국과 일본 등 미국의 우방국들이 미국 국채를 더 이상 많이 사지 않고 있다고 블룸버그 통신이 미 재무부와 국무부 자료를 분석해 오늘(28일) 보도했습니다.

분석에 따르면 미국의 최고 우방국들은 올해 1∼8월 단기 재정증권(만기 1년 이하)을 제외한 미 국채를 1천743억 달러, 우리 돈 233조 원 순매수했습니다.

이는 같은 기간을 기준으로 2021년 이후 가장 작은 규모입니다.

작년 동기 대비로는 60% 이상 감소한 수치입니다.

이런 변화는 아시아 국가들에서 두드러졌습니다.

특히 아시아 국가들이 대규모 경상수지 흑자를 기록 중인데도 미 국채 투자 비중을 줄이고 있다는 점에서 주목됩니다.

미 국채를 가장 많이 보유한 일본은 이 기간 미 국채를 3억 8천900만 달러 순매수하는 데 그쳤습니다.

작년 동기 대비 99% 감소한 규모입니다.

한국은 238억 달러를 순매도했습니다.

1977년 관련 통계 집계 이래 최대 규모 순매도입니다.

대만도 순매도를 보였습니다.

블룸버그는 통화 약세, 국내 금리 상승, 주식 수요 증가, 미국 정책에 대한 불안감 등 여러 요인이 복합적으로 작용한 결과일 수 있다고 추측했습니다.

스테이트 스트리트 자산운용의 마사히코 루 수석 채권 전략가는 "미 국채 시장에서 외국인 투자자가 사라지는 것은 아니지만, '자동으로 사던 사람들'은 사라지고 있다"며 "미국 상황이 갈수록 예측 불가능해지면서 미 국채를 계속 보유하거나 자동으로 재투자하는 전략은 정당화하기 어려워졌다"고 말했습니다.

(사진=AP, 연합뉴스)
영문 기사 보기 (View English Article)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
글로벌 인사이트
이강 기자 사진
이강 기자페이지 바로가기

    오늘의 숏뉴스

    오늘의 숏뉴스더 보기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김용태
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지