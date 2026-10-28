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[자막뉴스] "분명 인천이었는데" 근무 후 선배 차 탄 여경, 눈 떠보니 속초? 경찰 "감찰 착수"

이현영 기자
작성 2026.10.28 15:42 조회수
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정식 임용을 앞둔 여성 시보 경찰관이 야간 근무 이후 선임 경찰관의 차를 타고 자신의 의사와 무관하게 강원도 속초까지 이동했다고 주장해 경찰이 사실관계 파악에 나섰습니다.

인천 삼산경찰서에 따르면 모 지구대 소속 A 순경은 어제(27일) 지구대 팀장에게 같은 팀 B 경장으로부터 이 같은 부적절한 일을 겪었다고 보고했습니다.

A 순경은 지난달 지구대 야간 근무를 마친 뒤 다른 경찰관 1명과 함께 B 경장의 차를 타고 퇴근했습니다.

A 순경은 'B 경장이 동료 경찰관을 내려주고 자신이 잠든 사이 경기 가평휴게소로 향했으며, 이후 집으로 돌아가겠다는 의사를 밝혔음에도 강원도 속초로 이동해 식당에서 술까지 주문하려 했다'는 취지의 주장을 한 것으로 전해졌습니다.

경찰은 B 경장을 다른 지구대로 발령 조치했으며, 당사자들을 불러 사실관계를 파악할 예정입니다.

인천 경찰은 "의혹이 사실로 확인되면 감찰에 착수할 예정"이라며 "2차 피해 우려가 있어 자세한 내용은 확인해 줄 수 없다"는 입장을 밝혔습니다.

(취재 : 이현영, 영상편집 : 김기현, 디자인 : 이수민, 제작 : 디지털뉴스부)
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