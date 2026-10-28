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[현장영상] 소화기나 TV가 머리라고요?…'인외 캐릭터' 열풍 이유 보니

작성 2026.10.28 18:37 조회수
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최근 SNS를 중심으로 '인외 캐릭터 열풍'이 뜨겁게 불고 있습니다.

'인외'란 말 그대로 인간이 아닌 존재를 뜻하는 말로, 도깨비와 구미호 같은 초자연적 존재부터 동물, 로봇, 사물에 개성과 성격을 부여한 캐릭터까지 그 종류도 다양하다는데요.

인간과는 다른 독특한 외형과 매력을 지닌 캐릭터에 빠진 사람들이 늘어나면서, 직접 그림을 그리거나 아이돌 직캠처럼 캐릭터의 모습을 촬영하는 등 하나의 팬덤 문화로 자리 잡고 있습니다.

SNS에서는 TV나 소화기 등을 머리에 쓰고 인외 캐릭터를 따라 하는 릴스 콘텐츠까지 등장하는가 하면 다양한 브랜드와 유통업계에서도 인외 캐릭터 열풍에 주목하고 있습니다.

(취재 : 장정연, 구성 : 양현이, 영상편집 : 장유진, 디자인 : 이정주, 제작 : 모닝와이드 3부)
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