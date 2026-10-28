할머니의 나라에서 이루는 배구의 꿈…'첫 재미교포 신인' 오드리 박의 특별한 한국행

오늘(28일) 열린 여자 프로배구 신인선수 드래프트에서 IBK기업은행이 오드리 박을 전체 1순위로 지명했습니다.



올해부터 외국국적동포선수에게도 신인드래프트 참가 자격이 주어지면서 오드리 박은 V리그에서 새로운 도전을 시작하게 됐습니다.



미국 UCLA와 프로배구 콜럼버스 퓨리에서 뛰었던 오드리 박은 지난해에도 V리그 드래프트 참가를 추진했지만 당시 국적 규정에 막혀 무산됐습니다.



1년 만에 다시 기회를 잡은 그는 "한국에서 뛰는 게 꿈이었다"며 한국어와 한국 문화를 더 배우고 싶다는 기대감을 전했습니다.



드래프트 현장에는 가족들도 함께했습니다.



할머니 김영희 씨는 손녀가 자신의 고국에서 배구를 하게 된 것이 믿기지 않는다며 기쁨을 감추지 못했고, 오드리 박은 할머니가 만들어주는 수제비를 가장 좋아하는 한식으로 꼽기도 했습니다.



(취재 : 유병민, 구성·편집 : 주현, 영상취재 : 유동혁, 제작 : 스포츠취재부)