뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

스타워즈 R2-D2 현실화되나…미 공군, AI 조종사 보조 시스템 투입

이강 기자
작성 2026.10.28 14:26 조회수
스타워즈 R2-D2 현실화되나…미 공군, AI 조종사 보조 시스템 투입
▲ 영화 스타워즈의 소형 로봇 R2-D2 (자료화면)

영화 스타워즈의 소형 로봇 R2-D2처럼 조종사를 돕는 AI 시스템이 미국 공군의 실제 비행에 투입됐습니다.

현지시간 27일 미국 인터넷매체 악시오스에 따르면 캘리포니아 스타트업 비컨AI가 개발한 휴대형 조종사 보조 시스템 '머독'이 미 공군 공중급유·수송기 3종에 탑재돼 시험 중입니다.

머독은 항공기의 각종 전자장비에서 수집되는 데이터를 분석해 조종사에게 필요한 정보를 제공합니다.

지상 이동과 이륙 과정에서 점검 절차를 안내하고, 항로 계획이나 승무원의 피로도 등 임무 준비 상태도 확인합니다.

머독은 휴대용 케이스에 담아 항공기에 싣는 방식으로 사용할 수 있어 기존 비행 시스템을 개조할 필요가 없습니다.

비컨AI 공동창업자인 맷 콕스는 머독을 테슬라의 자율주행 보조 시스템인 오토파일럿에 비유하면서 "조종사들을 위한 R2-D2"라고 표현했습니다.

영화 스타워즈에서 R2-D2는 주인공들의 우주선 운항 등을 보조하는 AI 로봇입니다.

다만 머독은 항공기의 핵심 비행 시스템을 직접 제어하지 않고 조종사의 판단을 돕는 데 초점이 맞춰져 있습니다.

머독을 실제 비행에 투입한 시험은 미 공군 기동사령부와의 계약에 따라 진행됐고 미 특수작전사령부도 비컨AI와 계약을 체결했습니다.

향후 비컨AI는 머독을 대형 항공기 1종과 소형 항공기 1종에 추가로 탑재할 계획입니다.

비컨AI의 초기 투자자 명단에는 오픈AI의 샘 올트먼 최고경영자도 포함돼 있습니다.

(사진=게티이미지)
영문 기사 보기 (View English Article)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
글로벌 인사이트
이강 기자 사진
이강 기자페이지 바로가기

    오늘의 숏뉴스

    오늘의 숏뉴스더 보기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김용태
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지