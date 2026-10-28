'우승팀 중원 사령탑' 바베츠, FC서울 9월 이달의 선수

▲ FC서울 9월의 선수 선정된 바베츠

프로축구 K리그1 우승팀 FC서울의 미드필더 바베츠가 팬들이 뽑은 구단 9월 최고의 선수로 선정됐습니다.서울 구단은 바베츠가 팬 투표에서 31%의 득표율로 로스, 문선민, 클리말라를 제치고 HS효성더클래스 이달의 선수상을 받았다고 밝혔습니다.바베츠는 9월 전 경기에 풀타임 출전하며 중원을 책임졌습니다.이 기간 서울이 중앙 지역에서 시도한 패스 5개 중 1개가 바베츠의 발끝에서 나왔습니다.공격 진영으로 향하는 롱패스 성공률은 92.4%, 차단 성공률은 91.6%를 기록했습니다.바베츠는 "언제나 아낌없는 응원을 보내주시는 수호신 여러분께 감사드린다. 시즌이 끝난 뒤 경기장에서 팬들과 함께 기쁨을 나눌 수 있기를 바란다"고 수상 소감을 전했습니다.이달의 선수로 선정된 바베츠는 서울 스폰서인 메르세데스-벤츠 파트너 HS효성더클래스 구리전시장에서 트로피와 GLE 450 4M 쿠페 차량 이용권을 받았습니다.서울은 지난 24일 강원FC와 비기면서 파이널 라운드 결과와 관계없이 10년 만의 리그 우승을 확정했습니다.(사진=FC서울 제공, 연합뉴스)