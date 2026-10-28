[자막뉴스] "하마터면 큰일 날 뻔" 80대 차량이 어린이집 '쾅'…또 "급발진" 주장

완전히 떨어져 나간 어린이집 문 뒤로, 파손된 차량이 멈춰 서 있습니다.



오늘(28일) 오전 9시쯤 전남광주 서구 치평동에서 80대 남성이 몰던 SUV 차량이 어린이집 벽면을 뚫고 돌진하는 사고가 났습니다.



SUV 차량은 앞서 도로에서 택시의 측면을 들이받고 중앙선을 가로질러 인근 어린이집 입구를 들이받은 뒤에야 멈춰 섰습니다.



당시 어린이집 안에는 5명의 아이들이 있었습니다.



다만, 교사와 아이들은 사고가 난 교실이 아닌 다른 교실에 있어 사고를 피했습니다.



SUV 운전자인 80대 남성과 택시 운전자만 다쳤는데, 큰 부상은 아닌 것으로 전해졌습니다.



80대 남성은 경찰에서 "브레이크를 밟았는데 차가 돌진했다"며 급발진을 주장하고 있습니다.



80대 남성은 음주나 무면허 상태는 아니었던 것으로 조사됐습니다.



경찰은 80대 남성이 지하 주차장에서 올라오는 과정에서 택시를 들이받고 어린이집에 돌진한 것으로 보고 정확한 사고 경위를 조사하고 있습니다.



(취재 : 이현영, 영상편집 : 김나온, 디자인 : 육도현, 제작 : 디지털뉴스부)