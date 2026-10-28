"산책시켜 주세요" 시급 2만 7천 원…이색 채용 공고

▲ 로봇 개 (기사와 관련 없는 자료 사진)

27일(현지시간) 미국 샌프란시스코 지역 페이스북 구인란에 시급 20달러, 한화로 약 2만 7천 원에 로봇 개를 산책시켜줄 사람을 구한다는 이색 채용 공고가 올라와 눈길을 끌었습니다.모집하는 직무는 로봇 개 기사로, 샌프란시스코 시내 지정된 야외 경로를 따라 4시간에서 6시간 동안 4족 보행 로봇 개와 함께 산책하는 것이 주요 업무입니다.시급은 일반적인 개 산책 아르바이트와 비슷한 20달러로 책정됐고, 근무가 끝난 뒤 즉시 급여가 지급되는 조건입니다.일은 혼자 하게 되며 로봇 관련 경험은 필요하지 않고, 업무에 쓸 스마트폰만 있으면 되며 안전 지침 등에 대한 교육은 유급으로 진행됩니다.일반 개 산책과 달리 배설물을 치울 필요는 없지만, 로봇 개가 갑자기 작동을 멈추거나 고장 나는 등 비상 상황에서는 무게 33파운드, 약 15킬로그램의 이 장비를 안전하게 직접 들고 사무실로 복귀해야 할 수도 있습니다.이 같은 채용 공고는 샌프란시스코 동부 도그패치 지역에 본사를 둔 로봇 스타트업 디멘셔널이 낸 것이라고 일간 뉴욕타임스가 보도했습니다.디멘셔널은 무거운 짐을 옮기는 등 실생활 노동을 대신할 개방형 로봇 운영체제를 개발하고 있습니다.스태시 포믹터 디멘셔널 창업자는 인간이 여전히 이런 육체노동을 하고 있다는 것은 솔직히 야만적이라고 밝혔으며, 로봇 자동화의 필요성을 강조했습니다.디멘셔널은 실제 도심에서 로봇 개 산책 실험을 해본 결과 현재 인공지능 에이전트가 복잡한 도심 환경에서 하드웨어를 직접 제어하는 능력이 현저히 떨어진다는 것을 확인했다고 설명했습니다.이에 따라 실제 거리에서 보다 많은 데이터를 측정하고 수집해 로봇 운영체제와 인공지능을 개선하기 위해 로봇 개 산책이라는 이색 채용 공고를 낸 것입니다.포믹터 최고경영자는 여전히 인간의 개입이 필요한 상황이라고 전했습니다.디멘셔널은 이번 실험 데이터를 바탕으로 로봇 운영체제의 성능을 개선함으로써 향후 로봇 개와 인간형 로봇이 공장, 데이터센터, 건설 현장, 경비 업무 등 다양한 업무 현장에 안전하게 투입될 수 있을 것으로 기대하고 있습니다.다만 이와 같은 로봇 개 산책 실험을 보고 일부 시민은 마치 영화 터미네이터가 보여주는 암울한 미래를 떠올렸다고 뉴욕타임스가 전했습니다.로봇 개에 반감을 품은 한 시민이 디멘셔널 회사 사무실을 찾아오고, 직원에게 부적절한 표현을 사용했습니다.포믹터 최고경영자는 앞으로 이런 일이 더 늘어날 수도 있다고 말했으며, 그럴 경우 순찰용 로봇 개가 더 많이 필요하게 될 것이라고 농담조로 덧붙였습니다.(사진=게티이미지)