뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

어린이집 아이 가까스로 피했다…등원 직후 돌연 날벼락

작성 2026.10.28 13:35 조회수
어린이집 아이 가까스로 피했다…등원 직후 돌연 날벼락
▲ 어린이집으로 돌진한 SUV

80대 운전자가 몰던 SUV가 택시를 들이받은 뒤 등원 시간대 어린이집으로 돌진하는 아찔한 사고가 났습니다.

오늘(28일) 오전 9시쯤 전남광주 서구 치평동의 한 도로에서 80대 A 씨가 몰던 SUV가 주행 중이던 택시의 측면을 들이받았습니다.

A 씨의 차량은 사고 이후 중앙선을 넘어 인도로 올라탄 뒤 인근 어린이집 입구를 들이받고 멈춰 섰습니다.

해당 어린이집은 별도의 정원이나 놀이터가 없고, 건물 앞이 인도와 바로 맞닿아 있는 것으로 파악됐습니다.

당시 어린이집에는 교사와 어린이 등 5~6명이 등원한 직후였지만, 사고 장소에서 떨어진 교실에 있어 인명 피해는 발생하지 않았습니다.

A 씨는 음주나 무면허 상태가 아니었으며, 어린이집 건너편 건물의 지하 주차장에서 올라와 도로에 합류하는 과정에서 사고를 낸 것으로 확인됐습니다.

A 씨는 급발진을 주장하고 있으며, 경찰은 A 씨를 교통사고처리특례법 위반(치상) 혐의로 입건해 정확한 사고 경위를 조사하고 있습니다.

어린이집으로 돌진한 SUV (사진=전남광주통합소방본부 제공, 연합뉴스)

(사진=전남광주통합소방본부 제공, 연합뉴스)
영문 기사 보기 (View English Article)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
SBS 기자들의 생생한 특종이야기를 들려드립니다, 애프터 8 뉴스

오늘의 숏뉴스

오늘의 숏뉴스더 보기
SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

이 시각 인기기사

많이 본 뉴스

스브스프리미엄

스브스프리미엄이란?
    스브스프리미엄더 보기
    페이지 최상단으로 가기

    댓글

    방금 달린 댓글
    댓글 작성
    첫 번째 댓글을 남겨주세요.
    0 / 300
    • 최신순
    • 공감순
    • 비공감순
    매너봇 이미지
    매너봇이 작동 중입니다.
    댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

    댓글 ∙ 답글 수 0
    • 최신순
    • 공감순
    • 비공감순
    매너봇 이미지
    매너봇이 작동 중입니다.
    댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
    SBS 정보
    • SBS
    • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
    • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
    • Email : sbs8news@sbs.co.kr
    • 대표이사 : 방문신
    • 편집 책임자 : 김용태
    SBSi 정보

    Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지