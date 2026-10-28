뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

[자막뉴스] 빗썸·미래에셋운용·대신증권도 뚫렸다…금융권 해킹 확산

최재영 기자
작성 2026.10.28 14:38 조회수
PIP 닫기
가상자산 거래소 빗썸과 미래에셋자산운용에 이어 대신증권에서도 해킹 침해 사고가 확인됐습니다.

대신증권은 오늘(28일) 오전, 고객 3만 8천490명의 개인 신용정보가 유출됐다고 밝혔습니다.

금융감독원은 대신증권에 현장 점검반을 보내는 등 피해 규모와 사고 경위를 파악하고 있습니다.

이와 관련해 대신증권은 현재까지 이번 정보 유출에 따른 2차 피해 정황이나 해커가 핵심 업무시스템에 불법 접근한 흔적은 발견되지 않았다고 설명했습니다.

아울러 정보 유출 고객에게 관련 사실을 개별 통지하고, 피해 발생 여부를 확인해 필요한 조치를 취할 예정입니다.

가상자산 거래소인 빗썸도 어제(27일) 개인정보가 유출된 사실을 확인했습니다.

사내 모바일 그룹웨어 시스템에 외부 비인가자가 비정상적으로 접근해 개인정보가 유출된 것으로 파악됐는데, 현재 회원 정보가 포함됐는지 등 정확한 유출 범위를 조사하고 있습니다.

앞서 지난 26일에는 미래에셋생명에서도 침해 사고가 있었습니다.

증권사와 자산운용사, 가상자산업계까지 해킹 피해가 잇따르면서, 이찬진 금융감독위원장은 금융권의 IT 보안강화를 다시 한번 주문했습니다.

이찬진 금융감독원장은 오늘(28일) 오전 은행지주 이사회 의장들과의 간담회를 통해 "인공지능이 해킹수단으로 활용되면서 보안 취약점이 쉽게 탐지되고, 동시다발적 공격이 상시화 될 것"이라며 IT 보안이 금융과 신뢰를 지키기 위한 핵심업무라고 강조했습니다.

(구성 : 최재영, 영상편집 : 이다인, 디자인 : 이정주, 제작 : 디지털뉴스부)
영문 기사 보기 (View English Article)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
경제 365
최재영 기자 사진
최재영 기자페이지 바로가기

    오늘의 숏뉴스

    오늘의 숏뉴스더 보기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김용태
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지