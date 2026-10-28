'꿀알바' 이재욱, 군 복무 중 영상편지 등판…"수백 개의 얼굴 볼 수 있다"

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군 복무 중인 배우 이재욱이 넷플릭스 시리즈 '꿀알바' 제작발표회에 영상편지로 깜짝 등장했다.28일 오전 서울 영등포구 페어몬트 앰베서더 서울에서 넷플릭스 새 오리지널 시리즈 '꿀알바' 제작발표회가 열렸다. 이날 현장에는 김다민 감독과 한준희 기획총괄을 비롯해 배우 김민하, 이희준이 참석한 가운데, 군 복무로 자리에 참석하지 못한 이재욱이 영상편지를 보내왔다.영상에서 이재욱은 "인생의 밑바닥에서 초고액 아르바이트라는 기회를 얻은 혁준 역을 맡았다. 모든 이야기는 혁준이 시급 50배 꿀알바를 소개하는 인력소개소에 가며 시작된다. 전 제가 있는 자리에서 국방의 의무를 다하면서 '꿀알바'를 함께 응원하고 있겠다"라며 인사를 전했다.'꿀알바'는 시급 50배부터 시작하는 이상한 인력사무소 '거미인력'을 배경으로 청년 혁준(이재욱 분)이 악몽 같은 노동 현장에 투입되며 펼쳐지는 생계형 밥벌이 호러 시리즈다.김다민 감독은 "혁준은 짠내도 많이 나고 생활감이 강한 캐릭터다. 구르고 힘든 와중에도 생존 앞에서 집념이 훅 튀어나와 응원하게 만드는 인물"이라고 설명했다. 한준희 기획총괄은 "이재욱 배우는 단단함과 유연함, 비굴함과 고집을 동시에 표현할 수 있는 양가적인 매력의 배우다. 작품 속에서 이재욱의 수백 개 얼굴을 보실 수 있을 것"이라고 캐스팅 이유를 밝혔다.동료 배우들의 미담도 이어졌다. 극 중 남매로 호흡을 맞춘 김민하는 "재욱 배우가 저보다 3살 어린데도 현장에서 정말 잘 챙겨줬다"며 "불편한 거 하나 없이 편하고 재밌게 촬영했다. 눈만 마주치면 티격태격하는 찐남매 케미가 잘 담겼다"라고 회상했다.이희준 또한 "본인이 체력적으로 정말 고생이 많았을 텐데, 덥다 싶으면 선풍기를 챙겨주고 단역 배우들까지 일일이 챙기는 모습에 놀랐다"라며 이재욱의 훈훈한 인성을 증언했다.'꿀알바'는 넷플릭스 시리즈 '살인자ㅇ난감'의 각본을 쓰고, 영화 '막걸리가 알려줄 거야'로 주목받은 김다민 감독이 첫 장편 시리즈 연출에 나선다. 또 넷플릭스 시리즈 'D.P.'와 '약한영웅' 등을 통해 탄탄한 작품 세계를 선보여 온 한준희 감독이 기획총괄을 맡았다.이재욱은 생계를 위해 초고액 일당 아르바이트에 뛰어들었다가 기이한 사건들과 마주하는 청년 '혁준' 역을 소화한다. 고민시는 거미인력 주변을 맴돌며 혁준에게 접근하는 '연주' 역을, 김민하는 귀신보다 거지되는 게 무서운 현실적인 성격의 소유자이자 혁준의 동생인 '지윤' 역을 맡았다. 이희준은 수상한 인력사무소 '거미인력'을 운영하는 사장으로 변신한다.'꿀알바'는 총 8부작으로, 오는 30일 오후 5시 넷플릭스에서 공개된다.[사진=백승철 기자, 넷플릭스 제공]강선애 기자(SBS연예뉴스 강선애 기자)