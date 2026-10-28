촬영 금지하자 국힘 항의…투표지 검증 3시간 늦어졌다

<앵커>



6·3 지방선거 투표용지 부족 사태를 수사하고 있는 선관위 특별검사팀이 투표용지 검증을 위해 올림픽공원 핸드볼경기장에 진입했습니다. 검증 과정 촬영 문제로 특검팀과 일부 참관인들이 갈등을 빚으면서 본격적인 검증 절차가 지연되기도 했습니다.



신용일 기자입니다.



<기자>



경찰들이 도로를 통제하고, 선관위 특검 관계자들이 줄지어 건물로 들어갑니다.



이태한 선관위 특별검사와 특검 관계자들이 오늘(28일) 오전 8시 30분부터 서울 송파구 올림픽공원 핸드볼경기장에 진입했습니다.



지난 6월 3일 지방선거 이후 147일 만에 투표용지 부족 사태가 발생한 개표소 현장 검증에 나선 겁니다.



이날 검증에는 국회 선정 참관단, 여야 국회의원 등 약 100명과 언론인 50여 명도 참석했는데, 본격적인 검증을 앞두고 특검팀에서 촬영을 전면 금지하자 국민의힘 의원들과 일부 참관인들이 항의하면서, 정오가 다 돼서야 본격적인 검증 작업이 시작됐습니다.



이번 검증에 투입된 특검팀 직원 110명과 선관위 관계자 500여 명 등은 경기장 내부에 보관 중이던 송파구 투표지 약 247만 장의 수량과 상태를 확인해 투표지 증감과 위조 여부를 확인할 계획입니다.



또 이상 투표지가 발견되면 2차적으로 정밀 감정하고, 투표지 분류기 등 장비의 해킹 가능성도 함께 살핀다는 방침입니다.



이태한 특검은 본격적인 현장 검증에 앞서 "이번 검증과 수사를 통해 선거 제도에 대한 국민의 신뢰를 회복하는 계기가 되기를 간절히 희망한다"고 말했습니다.



한편 특검팀은 현장 검증 하루 전인 어제 특검 출범 후 처음으로 이곳 올림픽공원에 대한 압수수색을 진행했습니다.



압수수색 영장에는 노태악 전 중앙선거관리위원장이 직무유기 혐의 피의자로 적시됐습니다.



(영상취재 : 김남성, 영상편집 : 이상민)