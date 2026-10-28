[12뉴스] 오늘의 주요뉴스

1. SK하이닉스가 3분기 매출 100조 원을 처음으로 넘기며 역대 최대 실적을 기록했습니다. 영업이익은 83조 3천억 원으로 1년 전의 7배를 웃돌았습니다. 올해 현금배당과 자사주 소각으로 약 100조 원을 주주 환원한다는 방침입니다.



2. 6·3 지방선거 투표용지 부족 사태를 수사하고 있는 선관위 특별검사팀이 송파구 투표용지 247만 장이 보관된 올림픽공원 핸드볼경기장에서 첫 현장 공개 검증에 착수했습니다. 하지만 검증 과정 촬영 문제로 특검팀과 일부 참관인들이 갈등을 빚으면서 본격적인 검증 절차가 3시간가량 지연됐습니다.



3. 서울 구룡마을에서 발생한 큰 불이 축구장 26개 면적을 집어삼키고 13시간 만인 오늘(28일) 새벽 진화됐습니다. 경찰과 소방당국은 화재 원인 조사를 위한 합동 감식에 들어갔습니다.



4. 가상자산 거래소 빗썸과 미래에셋자산운용, 대신증권에서 잇따라 해킹 피해가 확인됐습니다. 은행권에 이어 사실상 금융권 전반으로 해킹 피해가 확산하자 금융당국은 긴급 현장 점검에 나섰습니다.