[머그 딥] 비 오면 500달러 준다는데…날씨로 돈 버는 회사의 비밀

여행 중 비가 오면 500달러를 돌려준다?



미국의 한 여행사가 내놓은 파격적인 날씨 보장 상품입니다.

여행을 취소하지 않아도, 별도의 보장료를 내지 않아도 약속된 조건만 충족하면 돈을 받을 수 있다는데요.



그런데 이상합니다. 비가 올 때마다 돈을 돌려주면 회사는 손해를 보는 것 아닐까요?

심지어 어떤 회사는 비가 내리기도 전에 돈을 돌려준다고 합니다.



날씨를 예측하는 것을 넘어, 날씨에 가격을 매기는 사람들.

이들은 대체 어떤 계산으로 돈을 벌고 있을까요?



비디오머그가 그 비밀을 파헤쳐 봤습니다.



(취재 구성 심영구, 편집 김인선, 디자인 조은솔, 도움 김채현, 제작 지식콘텐츠IP부)