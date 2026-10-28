SK하이닉스 "고객 재무건전성도 점검…투자 리스크 면밀 관리"

▲ SK하이닉스

SK하이닉스는 오늘(28일) "수요를 판단할 때 고객의 재무 건전성과 자금 조달 여력, 주요 공급망의 준비 상황까지 함께 점검하면서 투자 계획에 반영하고 있다"고 밝혔습니다.SK하이닉스는 이날 열린 올해 3분기 실적발표 관련 기업설명회에서 과잉 생산 우려에 대한 질문에 "고객이 제시하는 자본적지출(캐펙스·CAPEX)이나 수요 전망만 보는 것은 아니다"라며 이처럼 설명했습니다.투자 확대 흐름에 대해서도 "투자 규모나 신규 팹(공장) 수가 늘어난다고 해서 그와 정비례해서 공급이 증가하는 것은 아니다"라며 "현재 투자는 단순히 생산능력을 늘리기 위한 것이 아니라 기술 전환과 고부가 제품 확대에 필요한 생산 기반을 확보하기 위한 투자이기도 하다"고 밝혔습니다.시장 상황에 따라 유연하게 투자 속도를 조절하겠다는 입장도 내놨습니다.SK하이닉스는 "회사의 재무 건전성 역시 중요한 판단 기준이다. 중장기 순현금 목표와 적정 현금 수준을 고려해 충분한 재무 여력을 유지하면서 수요 가시성과 투자 수익성을 기준으로 투자 규모와 집행 속도를 관리할 것"이라고 전했습니다.구체적으로는 "투자 집행은 단계적으로 이뤄질 예정이다. 중장기 수요에 대비해 추가적 인프라는 선제적으로 확보하되 장비 반입과 양산 확대 등 공급을 늘리는 데 필요한 핵심 자원은 수요에 맞춰 조정할 것"이라며 "용인 클러스터와 M17 등 신규 팹의 경우 건물 외형 건설은 가속화하되 클린룸은 단계적으로 구축할 계획"이라고 덧붙였습니다.SK하이닉스는 "정리하자면 수요 가시성을 바탕으로 중장기 공급 기반은 차질 없이 준비하되 실제 생산 능력은 수요와 수익성에 맞춰 확보하겠다는 것"이라며 "만일 예상과 다른 상황이 발생하더라도 투자 집행과 생산계획, 리소스 배분을 유연하게 조정하면서 리스크를 잘 관리할 것"이라고 강조했습니다.