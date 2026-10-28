다음 달 수소박람회…현대차그룹, 수소 상용 모빌리티 기술 공개

▲ 현대자동차 유니버스 수소전기버스

현대자동차그룹이 다음 달 초 수소 산업 박람회에서 수소 상용 모빌리티 기술을 선보입니다.4∼6일 경기 고양시 킨텍스에서 열리는 '월드 하이드로젠 엑스포 2026'은 올해 7회째로, 11개국 190개 기업·기관이 참가할 예정입니다.현대차그룹은 장거리·고중량 운행이 많은 상용차 특성에 맞춰 내구성을 개선한 수소 연료전지시스템을 최초 공개할 예정이라고 오늘(28일) 밝혔습니다.또 수소전기차 자동충전 로봇을 활용해 청소트럭에 수소를 충전하는 과정을 처음 시연합니다.수소 상용차의 운행 현황과 부품 상태, 이상 여부를 실시간으로 파악하는 관제 솔루션 '블루링크 업타임 케어'도 전시합니다.내년도 저상 광역버스 의무 도입을 앞둔 가운데, 교통약자 편의성을 높이기 위해 개발 중인 일렉시티 수소전기 저상 광역버스 역시 선보입니다.현대차그룹 관계자는 "운행, 정비, 충전 편의를 높여 수소 상용차가 실제 운송 현장에서 신뢰받는 선택지로 자리 잡도록 노력하겠다"고 말했습니다.(사진=현대차그룹 제공, 연합뉴스)