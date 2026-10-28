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경찰, 한동훈 딸 '허위 스펙 수사무마' 의혹 추가 고발인 조사

박재현 기자
작성 2026.10.28 10:24 조회수
경찰, 한동훈 딸 '허위 스펙 수사무마' 의혹 추가 고발인 조사
▲ 지난 27일 국회 외교통일위원회에서 열린 외교부, 통일부 등에 대한 종합감사에서 무소속 한동훈 의원이 자료 제출 요구를 하고 있다.

무소속 한동훈 의원이 법무부 장관 당시 딸의 '허위 스펙 의혹' 수사를 무마했다는 의혹을 수사하는 경찰이 28일 추가 고발인 조사를 합니다.

서울경찰청 광역수사단 광역수사대는 이날 오전 10시 30분부터 수사 무마 의혹 관련 한 의원을 직권남용 혐의로 고발한 김경호 변호사를 불러 조사합니다.

김 변호사는 11일 경찰청 국가수사본부에 한 의원을 고발했습니다.

한 의원이 법무부 장관으로 재직하던 2022년 12월, 딸의 저작권법 위반 사건을 수사하던 경찰이 신청한 국제형사사법공조 요청서를 검찰이 법무부에 보내지 않고 불송부한 과정에 개입했는지 수사가 필요하다는 취지입니다.

김 변호사는 27일 보도자료를 내고 이날 조사 일정을 알리면서 "서울중앙지검 결재선과 지검장 보고기록, 통신 기록 확보 등 수사 요청 사항을 진술할 예정"이라고 전했습니다.

경찰은 전날에도 한 의원과 당시 수사 무마에 관여한 의혹을 받는 검사들을 직권남용 권리행사 방해, 직무유기 혐의 등으로 고발한 민생경제연구소 등 시민단체 관계자를 고발인 조사했습니다.
 
(사진=연합뉴스)
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