벤츠, 전기 SUV 디 올-뉴 일렉트릭 GLB 사전계약…다음 달부터 인도

메르세데스-벤츠 코리아의 전기 SUV '디 올-뉴 일렉트릭 GLB' 사전 계약이 오늘(28일) 시작됐습니다.



지난 19일 국내 출시한 '디 올-뉴 일렉트릭 CLA'에 이어 벤츠의 차세대 모듈형 아키텍처 MMA를 기반으로 개발한 두 번째 전기차입니다.



국내에는 'GLB 250+ 일렉트릭' 모델이 출시되며, 다음 달 말부터 고객 인도가 이뤄집니다.



가격은 6,990만 원입니다.



휠베이스는 기존 GLB보다 60㎜ 늘어난 2,889㎜로, 특히 뒷좌석 다리 공간은 최대 68㎜ 확대됐습니다.



후면 트렁크는 최대 540L로, 뒷좌석을 접으면 최대 1,715L까지 확장됩니다.



벤츠의 차량 운영체제 MB.OS와 4세대 MBUX 인포테인먼트 시스템을 탑재했고, AI 기반 음성 비서도 지원합니다.



레벨 2 수준의 주행 보조와 차선 변경을 지원하는 'MB.DRIVE 어시스트'가 기본 탑재됐습니다.



360도 카메라를 활용한 주차 보조 기능과 직전 주행 경로를 따라 자동 조향으로 후진하는 기능도 제공합니다.



85㎾h 배터리를 탑재해 1회 충전 시 최대 631㎞(WLTP 기준)를 주행할 수 있으며, 최대 320㎾ 급속 충전을 지원하고, 10분 충전으로 최대 260㎞의 주행거리를 추가할 수 있습니다.



(사진=연합뉴스)